Além da falta de estrutura das rodovias federais do Estado, o excesso de carga dos veículos também contribui para os acidentes nas estradas. O caminhão envolvido no acidente com o grupo de dança de Domingos Martins que tirou a vida de 11 pessoas no último domingo (10), estava com quase 2 toneladas a mais de peso que o permitido. Essas irregularidades podem ser identificadas nos postos de pesagem veicular da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Entretanto, nos 460 quilômetros da BR 101 no Estado, só existem quatro balanças e somente três estão funcionando em horário comercial.

Your browser does not support the audio element. BR 101 no Estado só tem três balanças funcionando

As balanças ficam localizadas nos municípios de Linhares, Serra, Rio Novo do Sul e Viana. Porém, neste último município o local de pesagem não está funcionando. Durante uma obra de recuperação, houve o pedido da Comissão Externa de Fiscalização da Concessionária Eco 101, da Câmara dos Deputados, para que o posto fosse removido para um outro local, por causa do impacto no bairro onde funciona o posto.

Além do número restrito de balanças, a ANTT reconhece que a fiscalização deixa a desejar. Segundo o órgão, o número de fiscais no Estado não é o ideal, por isso, equipes designadas para executar as fiscalizações na BR-101 no Espírito Santo são reforçadas com servidores lotados no estado do Rio de Janeiro, totalizando cerca de 16 servidores que se revezam nas tarefas de manutenção dessas fiscalizações.

Com poucos servidores, segundo informações da ANTT, as fiscalizações são realizadas em horário comercial. Eventualmente, são realizadas operações em horários noturnos. As operações ocorrem em média, com frequência de 22 dias por mês, levando em conta os horários de maior volume de transporte de veículos pesados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua fiscalizando o excesso de peso nas rodovias federais. De acordo com o inspetor da PRF, Macedo Miranda, do início do ano até o dia 11 de setembro, 405 veículos foram multados por excesso de peso nas rodovias federais do Estado, totalizando mais de duas mil toneladas de cargas que estavam em excesso e foram retiradas de circulação.

O inspetor explicou que durante as abordagens, a nota fiscal da carga é conferida e, havendo alguma dúvida, o veículo é encaminhado para a balança da ANTT. “Quando a PRF tem alguma suspeita de peso, nós encaminhamos o caminhão ou a carreta para as balanças da ANTT. Elas estão 24 horas à disposição da PRF e eles pesam pra gente. É dessa forma que fazemos a fiscalização de peso”, contou.

A ANTT ressaltou que mesmo com um número pequeno de servidores no Espírito Santo, o órgão trabalha para reduzir o risco de acidentes nas rodovias. Este ano, mais de 1.700 autos de infração foram lavrados por excesso de peso.