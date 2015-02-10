BR-101 bloqueada por protesto de caminhoneiros

Ainda segundo a PRF, os manifestantes só param outros caminhoneiros e a passagem de carros de passeio, ônibus e veículos de emergência está sendo permitida. Uma equipe da PRF está no local acompanhando o protesto. Os caminhoneiros atearam fogo em pneus para bloquear a rodovia. A PRF informa que há um desvio para os motoristas. A melhor rota para quem segue no sentido Sul, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, é seguir pela BR 101 até o trevo de Safra, no km 414, entrar para Cachoeiro de Itapemirim pela BR 482, pegar a BR 393 sentido Muqui, seguir pelas ES's 177 e 391 até o trevo de Mimoso do Sul retornando para a BR 101 no km 448, já próximo a divisa com o Rio. Para o sentido contrário, é só fazer o caminho inverso.