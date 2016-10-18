Uma invenção revolucionária, usada pela primeira vez em Vitória, passou a ajudar mulheres sob risco de agressão a acionarem a Guarda Municipal e serem atendidas, em no máximo dez minutos, no caso de agressão física por parte de um ex-companheiro. O Botão do Pânico, como ficou conhecido, foi criado pelo Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva (INTP). Cem dispositivos começaram a funcionar em 2013 na Capital, distribuídos pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES).

Os equipamentos são pequenos e permitem acionar a Guarda Municipal em poucos minutos por meio do aperto de um botão. No mesmo momento, o dispositivo envia todo o áudio captado a uma central, que pode gravá-lo e deixar à disposição da Justiça. Quatro patrulhas Maria da Penha também foram criadas para localizar as mulheres por meio do GPS do equipamento.

Your browser does not support the audio element. CBN 20 ANOS - Kaique Dias - Botão do Pânico inova atendimento de mulheres ameaçadas

O Botão do Pânico é um dispositivo discreto, que custa cerca de R$ 80,00 a unidade. A entrega vai de acordo com a gravidade das denúncias na Justiça e é necessário ter uma medida protetiva em vigor para solicitar o serviço. A parceria é realizada entre a Justiça e a prefeitura.