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CBN VITÓRIA 20 ANOS

Botão do Pânico inova atendimento de mulheres ameaçadas

Invenção lançada em 2013 foi uma das formas da Justiça conter a violência contra a mulher, em um Estado líder em violência contra o gênero

Publicado em 18 de Outubro de 2016 às 14:48

Publicado em 

18 out 2016 às 14:48
Uma invenção revolucionária, usada pela primeira vez em Vitória, passou a ajudar mulheres sob risco de agressão a acionarem a Guarda Municipal e serem atendidas, em no máximo dez minutos, no caso de agressão física por parte de um ex-companheiro. O Botão do Pânico, como ficou conhecido, foi criado pelo Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva (INTP). Cem dispositivos começaram a funcionar em 2013 na Capital, distribuídos pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES).
Os equipamentos são pequenos e permitem acionar a Guarda Municipal em poucos minutos por meio do aperto de um botão. No mesmo momento, o dispositivo envia todo o áudio captado a uma central, que pode gravá-lo e deixar à disposição da Justiça. Quatro patrulhas Maria da Penha também foram criadas para localizar as mulheres por meio do GPS do equipamento.
CBN 20 ANOS - Kaique Dias - Botão do Pânico inova atendimento de mulheres ameaçadas
O Botão do Pânico é um dispositivo discreto, que custa cerca de R$ 80,00 a unidade. A entrega vai de acordo com a gravidade das denúncias na Justiça e é necessário ter uma medida protetiva em vigor para solicitar o serviço. A parceria é realizada entre a Justiça e a prefeitura.
A invenção foi uma das formas da Justiça conter a violência contra a mulher, em um Estado líder em violência contra o gênero. De 2007 até o ano do lançamento do Botão do Pânico o Espírito Santo registrou 13.663 casos de medidas protetiva. Na Grande Vitória eram 4,5 mil mulheres nessa situação até três anos atrás.

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