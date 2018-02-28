Rodrigo Souza e Marcos Robson tiveram a prisão preventiva decretada e foram levados para a sede do Nuroc Crédito: Bernardo Coutinho

Mensagens trocadas em grupo de WhatsApp mostram que os médicos presos preventivamente na operação Lama Cirúrgica mantinham relação com os donos da empresa Golden Hospitalar. A Golden, segundo as investigações, revendia materiais de uso cirúrgico, que deveriam ter sido descartados, para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória.

Os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior foram presos nesta quarta-feira (28). A defesa nega, mas Rodrigo também é apontado como um dos sócios da empresa.

Your browser does not support the audio element. Bora ganhar dinheiro, diz em grupo de WhatsApp médico que foi preso

Foi ele quem criou um grupo no WhatsApp que também tinha os outros sócios da empresa, também presos. A primeira mensagem que Rodrigo, apelidado de "Piolho", enviou para o grupo é: “Bora ganhar dinheiro?”.

Marcos não fazia parte do grupo, mas um dos sócios diz, em uma das mensagens, que marcou um encontro para entregar um valor de quase R$ 5 mil para ele. Marcos era chamado de "Marcola" no aplicativo e, segundo a Polícia Civil, teria recebido altos valores para realizar as cirurgias com o material reutilizado de forma irregular.

O conteúdo das conversas, segundo o chefe do Núcleo de Repressão à Crimes Organizados e à Corrupção (Nuroc), delegado Raphael Ramos, revela como funcionava a empresa.

"O objetivo do Nuroc foi analisar o envolvimento social do grupo. Quem eram as pessoas que tinham ato de gestão no grupo, se havia sócio de fato e é isso que foi constatado. Além disso foi detectado a participação ativa por parte de um médico que recebia valores em forma de comissionamento pela reutilização dos materiais reprocessados"

Segundo a Polícia, em uma das mensagens trocadas em 2016, o grupo debocha da prisão de 12 pessoas em um caso de máfia de prótese, no Rio Grande do Sul. Rodrigo alerta sobre a descoberta do crime no Sul do Brasil. "Não faça merda com o SUS", dizia a mensagem. Ele ainda, de acordo com a Polícia, diz no grupo. "O cirurgião precisa recolher o material".

No final, o ortopedista ainda ironiza, dizendo que quando ficarem ricos, "vão rir disso tudo".

O advogado de Rodrigo, Frederico Pimentel, negou a participação do cliente no esquema e diz que a prisão não está bem fundamentada. A defesa de Marcos também negou que ele tenha recebido qualquer valor do esquema.

Por nota, o Conselho Regional de Medicina contou que abriu uma sindicância para apurar o envolvimento dos médicos no esquema fraudulento.