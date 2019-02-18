Bombeiros vão trocar 10 mil mangueiras de gás em bairros carentes do ES

Incêndio em bar na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Apesar de parecer um caso isolado, esse problema causa muita preocupação ao Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Em alguns casos, as mangueiras e registros apresentam problemas por falta de manutenção ou por estarem com o prazo de validade vencido. Para minimizar esses riscos, a corporação desenvolveu um projeto para trocar milhares de mangueiras e registros de botijas de gás em todo o Estado.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que a previsão é para que pelo menos 10 mil registros e mangueiras sejam trocados em áreas de risco social. O projeto “Residência Segura” atenderá os moradores Grande Vitória e depois será estendido para outros municípios do Estado.

Os custos do projeto ainda não foram divulgados, mas o tenente-coronel Carlos Wagner Borges adiantou que os recursos virão de emendas parlamentares.

“Essa mangueira de gás tem uma data de vencimento, uma data limite que ela pode ser usada. Essa data é especificada pelo Inmetro. Em toda residência que a gente chegar e a mangueira estiver vencida, nós vamos fazer a substituição, trazendo segurança para a família. Com essas trocas, vamos economizar com os gastos públicos em virtude de vítimas de queimadura que serão evitadas, bem como a proteção do patrimônio dessas pessoas”, explicou o tenente-coronel.