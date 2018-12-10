Bombeiros vão retomar buscas por criança afogada nesta terça (11)

Fotojornalismo: corpo de criança afogada é retirado do mar em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest | GZ

As buscas por Geanderson Custódio, 9 anos, desaparecido desde o último sábado (08) quando nadava com um amigo na praia da Barra do Jucu, Vila Velha, foram interrompidas no início da noite desta segunda-feira (10) e serão retomadas as 8h da manhã desta terça (11).

Your browser does not support the audio element. Bombeiros vão retomar buscas por crianças afogadas nesta terça

Durante todo dia equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no litoral de Vitória, Vila Velha e Guarapari. O corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, 12 anos, que estava na praia com Geanderson foi encontrado no final da manhã , no mar da Praia da Concha, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

Pelo vídeo gravado no dia do desaparecimento, Dhanyel estava vestindo um short vermelho. No local, a mãe de Dhanyel, Fabiana Oliveira, confirmou que o menino resgatado era o filho dela.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, explicou que existe uma dificuldade em localizar o segundo corpo por causa da geografia da região onde os afogamentos ocorreram.

“Barra do Jucu é um local com muitas pedras. Há também mudanças de correntes marítimas muito grande. O corpo pode estar nas proximidades do local, como pode estar em áreas mais distantes”, disse.

O trabalho de buscas é realizado por duas embarcações e dois helicópteros. A família não informou quando será o sepultamento de Dhanyel.

MAR AGITADO

Segundo testemunhas, as crianças foram orientadas pelos guarda-vidas da praia a não entrarem no mar, que estava com ondas fortes. Os meninos obedeceram as orientações, porém, um tempo depois, quando os guarda-vidas já tinham ido embora, por volta de 18h, eles voltaram novamente para o mar.

O pescador Sérgio Fernandes disse que também pediu, mais de uma vez, para que as crianças saíssem da água. “Eu pedi para eles saíram da água, subi na pedra, vi como estava a situação e pedi novamente para eles saírem da água, porque estava perigoso. Um deles me disse: ‘está de boa, tio, só estamos brincando’. Mas disse que era perigoso porque os guarda-vidas já tinham ido embora”, afirmou.

Muito abalada, a avó de Dhanyel, a pensionista Generosa de Oliveira Silva, 65 anos, contou que os dois amigos foram escondidos para a praia. “Ele era um menino muito bom, obediente, só que um amiguinho dele o chamou para ir para a praia e ele foi. Ele foi escondido da mãe e aconteceu isso. Dhanyel era um menino muito bom, estudava”, disse.

Segundo a tia de Dhanyel Brandão, Daiane Oliveira, uma outra criança, de 14 anos, também estava brincando com os meninos na praia, porém ela não entrou na água. A informação repassada pela a tia é que esse menino mais velho teria encontrado com os amigos na praia e viu quando um dos garotos bateu a cabeça na pedra e buscou por socorro.

PESCADOR RESGATADO

Durante as buscas por Geanderson, um pescador de 46 anos foi resgatado com vida após ficar em alto-mar esperando por socorro na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, por volta das 14h10 desta segunda-feira (10).

Um dos sargentos, que preferiu não se identificar, contou que ele e o colega avistaram algo boiando nas redondezas de onde fizeram o resgate do corpo de Dhanyel, encontrado nesta segunda-feira (10). Enquanto um dos profissionais nadava com o corpo de Dhanyel para a areia, para ser periciado pela Polícia Civil, o sargento contou que foi com a embarcação para outros lugares para buscar pelo corpo de Geanderson. "Quando demos por encerradas as buscas, observei algo na água e avisei ao meu colega; pensei que poderia ser uma tartaruga grande ou até mesmo uma pessoa", observou.