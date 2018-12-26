Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NO ESPÍRITO SANTO

Bombeiros usam simulador para treinar combate a incêndios

Novo equipamento para treinamento dos militares simula a reação das chamas e da fumaça em ambientes confinados

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 14:18

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

26 dez 2018 às 14:18
Bombeiros do Espírito Santo começaram a fazer treinamentos em simulador para combater incêndio em ambientes fechados Crédito: Ascom/CBMES
Combater incêndios em ambientes fechados, como em escritórios ou cômodos de uma residência, faz parte da rotina dos Bombeiros. Uma das maiores dificuldades para esse tipo de ação é realizar os treinamentos específicos para que o combate às chamas seja o mais eficiente possível.
Fazer esse treinamento com características semelhantes a um incêndio real agora faz parte da rotina dos Bombeiros do Espírito Santo. A corporação capixaba foi a segunda do país a adquirir um simulador de incêndio para capacitar os combatentes. Um outro semelhante é usado em São Paulo.
Bombeiros usam simulador para treinar combate a incêndios
Os simuladores são estruturas montadas em contêineres aptos a reproduzir um incêndio em compartimento fechado. O tenente-coronel dos Bombeiros, Benício Ferrari Júnior, destacou a importância das simulações.
"Quando se adiciona realismo no treinamento, a gente perde segurança, porque adiciona risco junto. Esse simulador tem um excelente equilíbrio entre o realismo necessário para se entender como é um incêndio de verdade dentro de um compartimento, mas com toda segurança que precisamos para um treinamento", explicou o tenente-coronel.
Bombeiros do Espírito Santo começaram a fazer treinamentos em simulador para combater incêndio em ambientes fechados Crédito: Eduardo Dias
A estrutura para treinamento foi montada no 6º Batalhão dos Bombeiros, na Serra. Por conta do grande acúmulo de fumaça, a limitação de ventilação e a quantidade de calor, o treinamento em ambiente fechado tem muitas diferenças do que é feito em áreas aberta, destaca o representante dos Bombeiros.
"A gente treinava com base em evoluções em pátio aberto. Em um pátio aberto, a gente desenrolava a mangueira, fazia a conexão, mas nem a armação nem a progressão dentro de um ambiente de incêndio se compara com o que se faz em pátio aberto", avaliou.
PERITOS TAMBÉM RECEBERÃO TREINAMENTOS
O tenente-coronel dos Bombeiros, Benício Ferrari, também afirmou que as simulações vão ajudar na especialização dos peritos dos Bombeiros.
"A gente consegue com que os peritos também experimentem como é o desenvolvimento de um incêndio em compartimento. Isso facilita na hora de entender como o incêndio acontece. Os peritos serão preparados dessa forma também. Eles vão ver como o incêndio se desenvolve e fazer a leitura de como o incêndio aconteceu", concluiu Ferrari.
A reportagem da CBN Vitória participou de uma das simulações de treinamento dos Bombeiros, realizada na manhã desta quarta-feira (26), e pôde conferir de perto como é feito o combate ao incêndio em ambiente confinado. Toda a movimentação foi feita sob orientação dos Bombeiros e contou com a utilização dos equipamentos segurança necessários, como roupas específicas, capacete, máscara e cilindro de oxigênio.
A primeira turma de treinamento formou 20 bombeiros instrutores para atuação em ambientes fechados. O investimento para a compra do simular foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados