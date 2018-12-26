Bombeiros usam simulador para treinar combate a incêndios

Bombeiros do Espírito Santo começaram a fazer treinamentos em simulador para combater incêndio em ambientes fechados Crédito: Ascom/CBMES

Combater incêndios em ambientes fechados, como em escritórios ou cômodos de uma residência, faz parte da rotina dos Bombeiros. Uma das maiores dificuldades para esse tipo de ação é realizar os treinamentos específicos para que o combate às chamas seja o mais eficiente possível.

Fazer esse treinamento com características semelhantes a um incêndio real agora faz parte da rotina dos Bombeiros do Espírito Santo. A corporação capixaba foi a segunda do país a adquirir um simulador de incêndio para capacitar os combatentes. Um outro semelhante é usado em São Paulo.

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Os simuladores são estruturas montadas em contêineres aptos a reproduzir um incêndio em compartimento fechado. O tenente-coronel dos Bombeiros, Benício Ferrari Júnior, destacou a importância das simulações.

"Quando se adiciona realismo no treinamento, a gente perde segurança, porque adiciona risco junto. Esse simulador tem um excelente equilíbrio entre o realismo necessário para se entender como é um incêndio de verdade dentro de um compartimento, mas com toda segurança que precisamos para um treinamento", explicou o tenente-coronel.

Bombeiros do Espírito Santo começaram a fazer treinamentos em simulador para combater incêndio em ambientes fechados Crédito: Eduardo Dias

A estrutura para treinamento foi montada no 6º Batalhão dos Bombeiros, na Serra. Por conta do grande acúmulo de fumaça, a limitação de ventilação e a quantidade de calor, o treinamento em ambiente fechado tem muitas diferenças do que é feito em áreas aberta, destaca o representante dos Bombeiros.

"A gente treinava com base em evoluções em pátio aberto. Em um pátio aberto, a gente desenrolava a mangueira, fazia a conexão, mas nem a armação nem a progressão dentro de um ambiente de incêndio se compara com o que se faz em pátio aberto", avaliou.

PERITOS TAMBÉM RECEBERÃO TREINAMENTOS

O tenente-coronel dos Bombeiros, Benício Ferrari, também afirmou que as simulações vão ajudar na especialização dos peritos dos Bombeiros.

"A gente consegue com que os peritos também experimentem como é o desenvolvimento de um incêndio em compartimento. Isso facilita na hora de entender como o incêndio acontece. Os peritos serão preparados dessa forma também. Eles vão ver como o incêndio se desenvolve e fazer a leitura de como o incêndio aconteceu", concluiu Ferrari.

A reportagem da CBN Vitória participou de uma das simulações de treinamento dos Bombeiros, realizada na manhã desta quarta-feira (26), e pôde conferir de perto como é feito o combate ao incêndio em ambiente confinado. Toda a movimentação foi feita sob orientação dos Bombeiros e contou com a utilização dos equipamentos segurança necessários, como roupas específicas, capacete, máscara e cilindro de oxigênio.