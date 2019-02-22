Bombeiros terá 45 dias para fazer relatório de prédios sem alvarás

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest

No prazo de 45 dias, o Corpo de Bombeiros terá que apresentar um relatório à Justiça detalhando a situação dos 171 prédios públicos em Vitória que estão em funcionamento e sem o alvará do Corpo de Bombeiros. A medida é um acordo firmado entre Prefeitura de Vitória, Corpo de Bombeiros e Ministério Público Estadual (MPES).

Your browser does not support the audio element. Bombeiros terão 45 dias para fazer relatório de prédios sem alvarás

Nesta sexta-feira (22) foi realizada audiência de conciliação entre as partes na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Ela foi motivada por uma ação civil pública do Ministério Público Estadual, que denunciou a situação.

O juiz do caso, Mário da Silva Nunes Neto, sugeriu que a ação fosse suspensa pelo prazo de 45 dias, tempo em que o Corpo de Bombeiros possa fazer o levantamentos dos prédios públicos estaduais e municipais que não têm o alvará.

O magistrado pediu que seja priorizado hospitais, escolas, abrigo de idosos, abrigo de crianças, casas de passagem e locais de assistência social.

A Justiça havia determinado o prazo de 180 dias para o município regularizar a situação, porém, a Prefeitura da capital recorreu ao Tribunal de Justiça e solicitou o prazo de um ano para que todos os prédios passassem a ter o alvará.

Ao analisar o recurso na ação, que também relaciona prédios do governo, o desembargador Walace Kiffer entendeu que município e Estado não tiveram direito à defesa no processo. Assim, determinou que a ação voltasse à primeira instância para que fosse marcada uma audiência de conciliação, que ocorreu neste sexta.