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100 MIL LITROS EM 15 DIAS

Bombeiros suspendem campanha por água para o Norte do Estado

Suspensão ocorreu porque as cidades prejudicadas já adotaram outras medidas para o realizar o fornecimento de água

Publicado em 23 de Novembro de 2015 às 21:27

Publicado em 

23 nov 2015 às 21:27
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo suspendeu, na tarde desta segunda-feira (23), a campanha de arrecadação de água mineral para os municípios afetados pela onda de lama proveniente do rompimento da barragem da minerado Samarco, em Minas Gerais. A suspensão ocorreu porque as cidades já adotaram outras medidas para o realizar o fornecimento de água, de acordo com os bombeiros. A campanha, que começou no dia 8 de novembro, arrecadou mais de 100 mil litros de água.
O objetivo da ação era auxiliar as populações dos municípios de Baixo Guandu e de Colatina em caso de desabastecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a campanha de arrecadação pode ser retomada caso seja necessário.
Em Baixo Guandu, a solução encontrada foi deixar de captar água no Rio Doce e passar a fazer a captação no Rio Guandu. Mesmo com a passagem da lama, a cidade manteve o abastecimento. Em Colatina, a captação e o tratamento da água do Rio Doce voltaram a ser realizados. A retomada se deu por volta das 22h30, após resultados positivos em análises da água. O anúncio foi feito pela prefeitura do município.
Os municípios tiveram problemas com o abastecimento de água após o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Minas Gerais. A lama com rejeitos de minério tomou conta do Rio Doce, deixando um rastro de destruição, e alcançou o mar no último sábado (21), no distrito de Regência, em Linhares.

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