Bombeiros suspendem campanha por água para o Norte do Estado

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo suspendeu, na tarde desta segunda-feira (23), a campanha de arrecadação de água mineral para os municípios afetados pela onda de lama proveniente do rompimento da barragem da minerado Samarco, em Minas Gerais. A suspensão ocorreu porque as cidades já adotaram outras medidas para o realizar o fornecimento de água, de acordo com os bombeiros. A campanha, que começou no dia 8 de novembro, arrecadou mais de 100 mil litros de água.

O objetivo da ação era auxiliar as populações dos municípios de Baixo Guandu e de Colatina em caso de desabastecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a campanha de arrecadação pode ser retomada caso seja necessário.

Em Baixo Guandu, a solução encontrada foi deixar de captar água no Rio Doce e passar a fazer a captação no Rio Guandu. Mesmo com a passagem da lama, a cidade manteve o abastecimento. Em Colatina, a captação e o tratamento da água do Rio Doce voltaram a ser realizados. A retomada se deu por volta das 22h30, após resultados positivos em análises da água. O anúncio foi feito pela prefeitura do município.