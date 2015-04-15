Bombeiros reforçam combate ao incêndio na área de turfa

“Estamos priorizando neste momento a população, tirando a fumaça da área que afeta as pessoas. Em um segundo momento vamos trabalhar mais forte em outras regiões”, disse à Rádio CBN Vitória.

Segundo aspirante Calimam, não há expectativa de quando a fumaça na área da turfa vai acabar, uma vez que os bombeiros acreditam que o incêndio é criminoso. “Nós fazemos o combate, o controle, o fogo para, mas dois dias depois o fogo começa novamente. Isso não é por causa da turfa, porque controlamos até as camadas mais profundas. Suspeita-se a possibilidade de ser um incêndio criminoso”, declarou. O incêndio na área de turfa começou no início do mês de fevereiro.