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Bombeiros reforçam combate ao incêndio na área de turfa

Mais dois caminhões dos Bombeiros foram enviados para o local para reforçar o trabalho e mais de 30 homens trabalham no combate aos focos

Publicado em 14 de Abril de 2015 às 21:46

Publicado em 

14 abr 2015 às 21:46
O trabalho de combate ao incêndio na área de turfa, nos arredores do Mestre Álvaro, na Serra, foi intensificado na tarde desta terça-feira (14). Mais dois caminhões dos Bombeiros foram enviados para o local para reforçar o trabalho e mais de 30 homens trabalham no combate aos focos. Somente nesta terça, mais de 55 mil litros de água de reuso foram utilizados, mas a fumaça ainda é forte na região.Um acidente, ocorrido na manhã desta terça, foi atribuído à fumaça do incêndio. De acordo com o aspirante Caliman, do Corpo de Bombeiros, a área afetada pelo incêndio na turfa é muito grande, tendo início no bairro de José de Anchieta até uma área no município de Cariacica. Ele destaca que em alguns pontos o incêndio tem maior intensidade, porém, o trabalho neste momento consiste em combater a fumaça que está chegando até as residências de bairros da Serra.
Bombeiros reforçam combate ao incêndio na área da turfa
“Estamos priorizando neste momento a população, tirando a fumaça da área que afeta as pessoas. Em um segundo momento vamos trabalhar mais forte em outras regiões”, disse à Rádio CBN Vitória.
Segundo aspirante Calimam, não há expectativa de quando a fumaça na área da turfa vai acabar, uma vez que os bombeiros acreditam que o incêndio é criminoso. “Nós fazemos o combate, o controle, o fogo para, mas dois dias depois o fogo começa novamente. Isso não é por causa da turfa, porque controlamos até as camadas mais profundas. Suspeita-se a possibilidade de ser um incêndio criminoso”, declarou. O incêndio na área de turfa começou no início do mês de fevereiro.

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