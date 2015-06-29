Bombeiros orientam moradores de condomínios sobre prevenção contra incêndios

A utilização indevida do gás de cozinha e a ligações elétricas precárias são as principais causas de incêndio em residências no Espírito Santo. Além disso, as principais irregularidades que dificultam o combate ao incêndio e suas consequências são a falta de sinalização das saídas de emergência nos edifícios e extintores de incêndio. Diante destes fatores, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria educativa em condomínios capixabas para orientar os cidadãos sobre como agir para regularizar ou se adequar em conformidade com as medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico.A ação faz parte da "Semana de Prevenção Contra Incêndio 2015", que começou no domingo (28) e segue até esta quinta-feira (2), quando é comemorado o Dia do Bombeiro Brasileiro. As vistorias foram realizadas em cidades com maior número de edifícios residenciais. Em Vitória, a ação foi realizada no bairro de Jardim Camburi, além das cidades de Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Aracruz e Colatina.

A vistoria teve apenas caráter educativo e não gerou notificações. Durante a visita, foram entregues folders de caráter didático e um checklist para que os síndicos possam regularizar a situação do condomínio posteriormente, segundo o coronel Adeilton Pavani."Nossos vistoriadores vão em alguns prédios do bairro, que foram escolhidos aleatoriamente, para fazer verificações dos itens, equipamentos de segurança, prevenção e combate ao incêndio existentes. Nesse trabalho é verificado o estado do equipamento. Nós sabemos que tem muitos edifícios irregulares, às vezes faltando poucas coisas. Nessas visitas conseguimos identificar e sanar isso de forma rápida passando orientação para ele", explicou à Rádio CBN Vitória.Coronel Pavani também lembra que o condômino precisa fazer sua parte para evitar incêndios no prédio, como cuidados com a fiação elétrica e o gás, os maiores causadores de acidentes. "É preciso observar a validade da mangueira e a validade do regulador de pressão (de cinco anos), por exemplo. No caso do extintor, é preciso observar o estado de manutenção de equipamento, entre outros fatores", apontou.Para regularizar a situação do condomínio, os síndicos podem procurar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 3137-4467 ou 3137-4469, no site da corporação ou no Quartel dos Bombeiros mais próximo do seu município. As vistorias do Corpo de Bombeiros podem ser realizadas por meio de pedido do síndico, por meio de denúncias ou vistorias de rotina.