Bombeiros monitoram região de turfa que foi incendiada na Serra

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área de turfa no bairro Cantinho do Céu, na Serra. Crédito: José Carlos Schaeffer

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área de turfa no bairro Cantinho do Céu, na Serra, atingida por um incêndio de pequenas proporções, mas que chamou a atenção dos moradores da Grande Vitória desde a noite de segunda-feira (25) . Após o trabalho para contenção do fogo, agentes retornaram ao local durante a tarde e atestaram que não havia novos focos de incêndios na região. O monitoramento vai continuar nos próximos dias.

O Capitão Marinho, do Corpo de Bombeiros, explicou os trabalhos realizados na tarde desta terça. Ele afirmou que após o trabalho para controle do incêndio, toda a área foi monitorada para a procura e possível controle de novos focos na região de turfa, mas, nada foi encontrado.

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“Depois do combate, a equipe fez uma inspeção no entorno de toda a região para garantir que não existiam novos focos. Após constatado que apenas foi verificado foco neste ponto, durante o dia foram feitas novas inspeções para garantir que esse incêndio não retornasse. Considerando que a turfa é um incêndio um pouco traiçoeiro, que aparentemente na superfície pode acontecer de estar tudo normal, e, na profundidade, queimando em altas temperaturas”, explicou.

Em entrevista a rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, afirmou que como a turfa fica localizada embaixo da terra, são necessários monitoramentos periódicos para confirmar que não há a possibilidade novos focos de incêndio.

“Precisa ser feito agora um monitoramento, porque como ela está escondida, pode ser que nós tenhamos alguns focos embaixo da terra que não estejam desprendendo a fumaça. E aí, a gente não consegue visualizar. Então, nós precisamos ver se a fumaça vai novamente surgir para iniciar esse combate. Por isso que é feito o monitoramento na área a cada seis horas, durante dois dias”, explicou.