Equipes do Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área de turfa no bairro Cantinho do Céu, na Serra, atingida por um incêndio de pequenas proporções, mas que chamou a atenção dos moradores da Grande Vitória desde a noite de segunda-feira (25). Após o trabalho para contenção do fogo, agentes retornaram ao local durante a tarde e atestaram que não havia novos focos de incêndios na região. O monitoramento vai continuar nos próximos dias.
O Capitão Marinho, do Corpo de Bombeiros, explicou os trabalhos realizados na tarde desta terça. Ele afirmou que após o trabalho para controle do incêndio, toda a área foi monitorada para a procura e possível controle de novos focos na região de turfa, mas, nada foi encontrado.
Bombeiros monitoram região de turfa que foi incendiada na Serra
“Depois do combate, a equipe fez uma inspeção no entorno de toda a região para garantir que não existiam novos focos. Após constatado que apenas foi verificado foco neste ponto, durante o dia foram feitas novas inspeções para garantir que esse incêndio não retornasse. Considerando que a turfa é um incêndio um pouco traiçoeiro, que aparentemente na superfície pode acontecer de estar tudo normal, e, na profundidade, queimando em altas temperaturas”, explicou.
Em entrevista a rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, afirmou que como a turfa fica localizada embaixo da terra, são necessários monitoramentos periódicos para confirmar que não há a possibilidade novos focos de incêndio.
“Precisa ser feito agora um monitoramento, porque como ela está escondida, pode ser que nós tenhamos alguns focos embaixo da terra que não estejam desprendendo a fumaça. E aí, a gente não consegue visualizar. Então, nós precisamos ver se a fumaça vai novamente surgir para iniciar esse combate. Por isso que é feito o monitoramento na área a cada seis horas, durante dois dias”, explicou.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã desta terça-feira (26). Por volta das 7h, os bombeiros foram ao local da turfa, que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo. A área de queima, segundo o tenente-coronel, era pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois. Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para controlar a situação.