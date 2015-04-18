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DESDE FEVEREIRO

Bombeiros já usaram mais de 3 milhões de litros de água para combater incêndio na turfa

Em quase dois meses, o incêndio na região próxima ao Mestre Álvaro, na Serra, já queimou uma área de 250 mil metros quadrados

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 21:26

Publicado em 

17 abr 2015 às 21:26
O Corpo de Bombeiros já utilizou mais de três milhões de litros de água para tentar combater o incêndio na área de turfa, nas proximidades do Mestre Álvaro, Serra. O fogo teve início no mês de fevereiro e já degradou uma área de 250 mil metros quadrados. A fumaça causada pela queima da turfa tem incomodado moradores de bairros da Grande Vitória.Nesta semana, o trabalho de combate ao incêndio foi intensificado. Cerca de 40 bombeiros atuam no local, com o auxílio de três viaturas, quatro carros-pipa e duas retroescavadeiras.
Bombeiros já usaram mais de 3 milhões de litros de água para combater incêndio na turfa
Pitanga é um dos bairros da Serra que tem sido atingido com a fumaça da turfa. O educador Sélio Ribeiro, conta que o incômodo é maior durante a noite. “A noite a fumaça aumenta bastante, não sei se é porque ela se junta a neblina, mas ela invade todo o bairro Pitanga, e também José de Anchieta, Laranjeiras e BR 101”, disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória.O analista de sistema Hylessandro Rocha mora em Laranjeiras e diz que a fumaça também atinge a sua residência. Ele conta que o pior momento é durante a noite e ao amanhecer. “Amanhece totalmente com fumaça. Por volta das 18h, quando anoitece a fumaça fica bastante densa”, contou.
O aspirante Calimam, do Corpo de Bombeiros, explica que à noite a fumaça que atinge os bairros é mais intensa por causa da mudança de direção do vento. “O vento durante o dia sopra do mar para a terra. Já durante à noite, ele sopra da terra para o mar, por isso, o vento joga a fumaça para o meio das casas”, disse.
Nesta sexta-feira (17) , uma fumaça na região do Contorno chegou a prejudicar a visibilidade de motoristas que passavam pela rodovia, entretanto, de acordo com a aspirante Raquel Santana, essa fumaça não é proveniente da turfa, mas de uma vegetação de taboa.
Calimam informou que incêndios em áreas de turfa acontecem com frequência, porém, com as proporções da que ocorre na região de José de Anchieta, no Mestre Álvaro, nunca houve registro. Ele destacou que a falta de chuva nos últimos meses e a possibilidade incêndio criminoso na área têm dificultado o combate às chamas.

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