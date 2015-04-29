Bombeiros eliminam 98% do incêndio na área turfa

Após três meses de muitos transtornos, o incêndio na área de turfa, no município da Serra, está perto de chegar ao fim. Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Fabiano Bonno, 98% dos focos de incêndio já foram eliminados. Nesta terça-feira (28), somente pequenas saídas de fumaça estavam presentes na área que fica dentro do Terminal Intermodal da Serra (Tims), nas margens da Rodovia do Contorno, último área do incêndio.De acordo com o coronel Fabiano Bonno, os trabalhos dos bombeiros devem chegar ao fim até, no máximo, nesta quinta-feira (30), quando o incêndio deve ser totalmente debelado.

“A gente pode dizer que 98% do incêndio foi extinto. O que ficou agora são pequenas ilhas de material orgânico que não queimou. Mas, estão todas cercadas por água e devem ser extintas por si só. Pelo semblante da equipe já dá para ver que todos estão felizes porque o trabalho tem sido um sucesso”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Fim da fumaçaDesde a semana passada, foi montada uma central de comando dentro do Tims. No local, bombeiros, agentes da defesa civil e das prefeituras da Serra e de Vitória trabalharam no combate ao incêndio. Segundo Bonno, o fundamental para dar fim à fumaça na região foi a abertura de valas que puxaram água de canais, além do tempo úmido dos últimos dias. A região ficou bastante alagada e a propagação de fumaça diminuiu consideravelmente.“O tempo ajudou pouco, apesar de ter chovido, não ajudou tanto, porque causava atolamento dos caminhões. O que foi muito legal, que deu muito certo foi no planejamento das ações, no uso dos materiais e as ações de combate ao fogo”, disse.

Os moradores da região já começam a perceber os efeitos da diminuição da fumaça. O militar Hélio Martins, que reside no bairro André Carloni, diz que nos últimos dias a situação já melhorou bastante na região. “A gente atravessou um momento tenso, lá em casa atingia mais de madrugada, era difícil respirar. Melhorou bastante, está bem melhor agora, mais tranquilo”, contou.