Com objetivo de prevenir contra grandes desastres, Exército, Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos fazem treinamentos até esta sexta-feira (25) no 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha. Foram montadas centrais de operações e os treinamentos contam com 120 participantes.

As simulações contam com deslizamentos de encostas, interrupção de estradas e quedas de pontes e são inspiradas em situações que ocorreram nas chuvas de 2013 e 2014. Há um treinamento envolvendo ainda acidentes químicos no Porto de Vitória e em indústrias, também inspirados em casos reais.

Your browser does not support the audio element. Bombeiros e Exército fazem treinamento para prevenção de desastres

Vários caminhões, com equipes integradas, estão no pátio do batalhão. Segundo o comandante de operações conjuntas do exército, Coronel Moura, os veículos foram usados na Copa do Mundo e na Olimpíada do Rio de Janeiro, e centralizam as equipes e as informações de um desastre. “Tanto na parte de comando e controle, quanto o material de defesa química e nuclear e sensores, que usamos na Olimpíada, são deslocados para o local em que sejam necessários”, explica.

Chuvas atualmente

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Disep, reforça que, no momento, com chuvas causando estragos em Colatina, Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, e Guaçuí, no Sul, não há necessidade ainda de acionar as Forças Armadas, mas os treinamentos deixam as equipes preparadas. “Os desastres podem acontecer. A gente não sabe a intensidade das chuvas que vem. Primeiro trabalhamos com a Defesa Civil municipal. Fugindo a capacidade, aciona o Estado. Apenas depois disso pedimos reforço aos ministérios da integração e defesa", ressalta.