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Vitória

Bombeiros e Defesa Civil simulam acidente com produto químico

Os agentes reproduziram o vazamento da substância amônia anidra, que pode agredir as vias aéreas, e o resgate de uma mulher no acidente

Publicado em 09 de Julho de 2017 às 16:28

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 jul 2017 às 16:28
Bombeiros e Defesa Civil simulam acidente com produto químico Crédito: Caíque Verli | CBN
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vitória simularam um acidente envolvendo um caminhão que transporta produto químico perigoso, na manhã deste domingo (09). A ação ocorreu na rotatória da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul, na Praia de Camburi.
Bombeiros e Defesa Civil simulam acidente com produto químico
Os agentes reproduziram o vazamento da substância amônia anidra, que pode agredir as vias aéreas, e o resgate de uma mulher no acidente. A área foi interditada para o simulado, que contou com a participação também da Guarda Municipal de Vitória, da Polícia Militar e do Iema.
Eles fizeram o isolamento e evacuação da área, além da identificação e controle do vazamento do produto e o socorro às vítimas.
Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Pavani, que coordena uma equipe de atendimento de emergência com produtos perigosos, a corporação pretende desenvolver um plano estadual de atendimento de emergência com todos os órgãos envolvidos.
"O principal objetivo desse simulado é a preparação para um plano estadual de atendimento e emergência que pretendemos desenvolver ao longo desse ano. É um treinamento com uma capacitação e, ao mesmo tempo, vamos agir de forma conjunta, gestão conjunta com esses órgãos", disse.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno destacou que o objetivo é aproximar a equipes de emergência.
Bombeiros e Defesa Civil simulam acidente com produto químico Crédito: Caíque Verli | CBN
"A importância é fortalecer e aproximar as equipes de emergência para poder focar no atendimento às vítimas de desastres. Nesse caso, a simulação de um derramamento de um produto perigoso", ressalta.
Jantorno destacou que a ideia é promover outras ações de treinamento ao longo do ano

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