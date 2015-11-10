Bombeiros capixabas reforçam equipes nas buscas em Mariana

Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estão ajudando nas buscas às vítimas do rompimento das barragens da Samarco, em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues. A equipe começou a atuação na manhã desta terça-feira (10) e deve permanecer no local por tempo indeterminado.

Segundo os bombeiros, o trabalho está concentrado na busca e resgate dos desaparecidos com o auxílio de cães treinados. A equipe do Espírito Santo é composta por quatro militares e três cães, da raça pastor alemão.

O reforço ao efetivo do Corpo de Bombeiros de Mariana foi uma solicitação feita pelo Governo de Minas Gerais. Antes do envio dos oficiais capixabas, a equipe mineira contava apenas com dois cães farejadores.