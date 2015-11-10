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TRAGÉDIA EM MARIANA

Bombeiros capixabas reforçam equipes nas buscas em Mariana

Oficiais começaram a atuação na manhã desta terça-feira (10) e deve permanecer no local por tempo indeterminado

Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 13:33

Publicado em 

10 nov 2015 às 13:33
Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estão ajudando nas buscas às vítimas do rompimento das barragens da Samarco, em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues. A equipe começou a atuação na manhã desta terça-feira (10) e deve permanecer no local por tempo indeterminado.
Segundo os bombeiros, o trabalho está concentrado na busca e resgate dos desaparecidos com o auxílio de cães treinados. A equipe do Espírito Santo é composta por quatro militares e três cães, da raça pastor alemão.
O reforço ao efetivo do Corpo de Bombeiros de Mariana foi uma solicitação feita pelo Governo de Minas Gerais. Antes do envio dos oficiais capixabas, a equipe mineira contava apenas com dois cães farejadores.
Até o final da manhã desta terça-feira, havia confirmação de três mortos na tragédia. A lista atualizada da Defesa Civil de Mariana indica que o número de pessoas desaparecidas foi atualizado para 24, sendo 11 funcionários e 13 moradores. O número de desabrigados agora é de 612, totalizando 162 famílias hospedadas em hotéis de Mariana.

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