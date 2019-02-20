Equipe do Corpo de Bombeiros realizou vistoria no Sambão do Povo nesta quarta-feira (20). Crédito: José Carlos Schaeffer

Em nova vistoria nas instalações do Sambão do Povo nesta quarta-feira (20), o Corpo de Bombeiros apontou alguns acertos a serem feitos pela empresa organizadora para que seja emitido o alvará da corporação no local, onde acontece o desfile das escolas de samba neste fim de semana. Faltam ainda alguns detalhes como checagem de documentos e instalação de um para-raio. Mas, segundo o tenente-coronel Paiva, "são coisas que não vão comprometer o carnaval".

A primeira vistoria aconteceu na tarde da última segunda-feira (18), onde a equipe técnica apontou itens a serem corrigidos e exigiu as documentações necessárias, como anotações de responsabilidades técnicas e laudos específicos. Hoje, os bombeiros estiveram no local para a chamada 'conferência'. O comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Paiva, disse a organização providenciou quase todos os pedidos, no entanto, alguns detalhes ainda ficaram pendentes.

Your browser does not support the audio element. Bombeiros apontam últimos acertos para liberação do Sambão do Povo

“Pelo que vimos aqui está tudo bastante encaminhado. Faltam alguns detalhes como checagem de documentos e instalação do para-raio que falta ser concluída para a gente checar, mas, creio eu que não vai ter nenhuma intercorrência para liberação do evento”, disse.

Mesmo com a ainda não liberação do alvará, Paiva tranquilizou os foliões dizendo que as últimas adaptações são “acertos formais”, que não vão comprometer a realização dos desfiles.

“O evento ainda não possui alvará da corporação, mas, vale ressaltar que a corporação está trabalhando junto com a organização do evento para que seja seguro. As pessoas, pelo que observamos aqui, podem vir tranquilas. O que está faltando são acertos formais, instalação, um material ou outro, que pela nossa experiência, não vai comprometer a realização do evento. Fazem parte da formalidade, do regulamento, e a gente tem que atender todas essas exigências para liberar o espaço, mas, creio eu que não haverá nenhum tipo de intercorrência”, completou.

Uma nova conferência deve ser feita na manhã desta quinta-feira (21) para a checagem dos últimos detalhes e liberação do alvará. Os desfiles das escolas de samba começam já nesta quinta-feira com as escolas do Grupo de Acesso B. Na sexta (22), desfilam as agremiações do Grupo de Acesso A. E no sábado (23), acontece o grande desfile das escolas de samba do Grupo Especial.

PROGRAMAÇÃO*:

Desfile das escolas de samba

Quinta (21/02/2019) – Lieses/Grupo de Acesso B

1. Mocidade Serrana

Enredo: “A Serra canta sua cultura popular”

2. Mocidade da Praia

Enredo: “Reza a lenda, surge a noite... Tem sonhos e delírios no ar!”

3. União Jovem de Itacibá

Enredo: “Rio de Maravilhas. De janeiro a janeiro. Beleza o ano inteiro”.

4. Independente de Eucalipto

Enredo: “Padre Cícero Romão – O Padim do Nordeste”

Sexta (22/02/2019) – Lieses/Grupo de Acesso A

1.Andaraí

Enredo: “Heróis: A esperança de um povo”

2 Unidos de Barreiros

Enredo: “É tempo de amar”

3. Rosas de Ouro

Enredo: “A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril”

4. Independente de São Torquato

Enredo: “O bar e o sonho, terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar”

5. Chega Mais

Enredo: “Contos e encantos do Amazonas: O Rio da Vida que banha o futuro do Brasil”

6. Tradição Serrana

Enredo: “No grito ecoou, no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou”

7. Chegou o que Faltava

Enredo: “A Lenda da Pedra Menina”

8. Império de Fátima

Enredo: “Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração”

Sábado (23/02/2019) – Liesge/ Grupo Especial

1. Imperatriz do Forte

Enredo: “Navegando nas correntezas da História, a Imperatriz vem vestida de azul”. A Imperatriz do Forte apresenta em 2019 o enredo sobre a água.

2. Unidos da Piedade

Enredo: “Felis Catus – Sagrados e Mal Ditos”. A escola leva para a avenida a história dos gatos, considerados animais ora sagrados, ora malditos.

3. Mocidade Unida da Glória (MUG)

Enredo: “Sorrir e Sambar é Só Começar”. A atual campeã leva para a passarela aquela que é a maior de nossas características: Sorrir!

4. Pega no Samba

Enredo: “Lenira Borges: Uma vida para a dança”. A Pega no Samba faz uma homenagem à professora bailarina Lenira Borges.

5. Independente de Boa Vista

Enredo: “Entre rodovias e fronteiras… Honras e glórias. PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto”. A Independente de Boa Vista homenageia a Polícia Rodoviária Federal, que comemora 90 anos de existência.

6. Novo Império

Enredo: “De Maria às Marias – Uma revolução… Um grito de liberdade! #presente!”. A Novo Império leva para a avenida uma homenagem às mulheres.

7. Unidos de Jucutuquara

Enredo: “O Rosário do Bispo e seu delirante Inventário do Universo”. A agremiação homenageia o artista contemporâneo Arthur Bispo do Rosário.

Regulamento

A primeira escola do Grupo de Acesso B sobe para o Grupo de Acesso A e desfila na sexta-feira do Carnaval 2020. A última do Grupo A será rebaixada, enquanto a primeira sobe para o Grupo Especial e desfila no sábado na folia do próximo ano. A última colocada do Grupo Especial cai para o Grupo de Acesso A.