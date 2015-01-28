O grande número de afogamentos registrados no verão de 2015 do Espírito Santo acende um alerta para os moradores e turistas no Estado. Somente entre o último sábado (24) e segunda-feira (26), seis pessoas morreram afogadas e três foram hospitalizadas após tomarem banho em praias, cachoeiras, lagoas e rios. Fundos irregulares, com muitos buracos, correnteza e ondas fortes, profundidade e até o que se bebe e ingere entram para a lista dos perigos aquáticos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Your browser does not support the audio element. Bombeiros apontam lugares de risco de afogamentos no Estado e alertam banhistas

Em dezembro de 2014, quando começou a aumentar o número de turistas no Estado com as férias de final de ano, foram registradas 9 ocorrências com duas mortes. Cinco dessas pessoas se afogaram em águas doces. Os números levam em consideração apenas os salvamentos mais graves, quando o Corpo de Bombeiros é acionado e a pessoa é encaminhada aos hospitais, segundo explicou a tenente da corporação Gabriela Andrade de Carvalho. Os salvamentos simples são realizados pelos guarda-vidas, que são um total de 1700 em todo o Estado.

Embora o Corpo de Bombeiros ainda esteja fechando os números de janeiro, tenente Gabriela alerta que o número de afogamentos em águas salgadas deve aumentar. "O número de afogamento sempre triplica em épocas de verão, em dezembro, janeiro e fevereiro. Também em julho, durante as férias. São os meses mais críticos. Posso afirmar que, com certeza, o número de afogamentos em água salgada vai superar o de água doce, que, normalmente, registra os maiores índices, por conta dos afogamentos coletivos como os que nós tivemos neste mês", afirmou.

Oito praias são selecionadas como as mais perigosas pelo Corpo de Bombeiros. Em Vila Velha, as atenções se voltam para a praia de Coqueiral de Itaparica, por ser marcada pelas ondas fortes e muita correnteza, e a Praia da Costa, que tem muitas pedras, que podem provocar acidentes como escorregões e lesões, e consequentes afogamentos.

Ainda na Grande Vitória, no município da Serra, Jacaraípe com suas ondas grandes e fortes exige atenção redobrada por parte dos banhistas e surfistas que frequentam o local. Já em Guarapari, as águas calmas causam uma falsa sensação de segurança ao banhista, que tende a se arriscar mais, se afastando da margem e indo para o fundo, segundo a tenente.

No Norte do Estado, a praia de Guriri, em São Mateus, apresenta armadilhas no fundo de seu mar, com desníveis e buracos. A praia de Regência, em Linhares, onde morreu afogado no último sábado o surfista Reginaldo Rossi, conhecido como "Pequeno", não possui posto de guarda-vidas. No Sul, a praia de Piúma também preocupa. As águas calmas do local podem também enganar o banhista.

Em relação às águas doces, a Cachoeira do Cravo, entre Nova Venécia e São Mateus, onde quatro irmãos morreram afogados no final de semana, é considerada a mais perigosa do Estado, com alto índice de ocorrências. Os riscos são a correnteza, as pedras e o fato de muitas pessoas tentarem a travessia de margem à margem. No balneário de Carapebus, na Serra, o problema é o encontro do rio com a praia. A correnteza forte vinda do rio, além dos buracos, desníveis e também objetos no fundo, como árvores e galhos que prender a pessoa debaixo da água, são alguns dos perigos.

Outro problema nos locais de água doce, como rios, lagoas e cachoeiras, é que – ao contrário do que acontece nos balneários mais movimentados no verão – nem todos esses lugares contam com uma equipe de guarda-vidas para atender aos banhistas em caso de afogamento.

Por isso, a atenção deve ser redobrada ao levar crianças, como recomenda a tenente Gabriela. "Sempre optar por boias e coletes de espuma. Jamais colete e boias infláveis, porque elas são facilmente perfuráveis. Isso não significa que ela estará totalmente segura, os adultos não podem ser negligentes. Eles têm que estar o tempo inteiro com atenção sobre a criança", alertou.

Outras dicas para evitar afogamentos são: sempre se banhar próximo aos postos de guarda-vidas; jamais nadar sozinho; sempre nadar próximo à margem e paralelamente a ela; jamais ingerir bebida alcoólica ou alimentos pesados antes de se banhar; evitar as brincadeiras de mau gosto - como fingir que está se afogando.

E, caso veja alguém se afogando, a orientação é lançar projetos flutuantes - como boias, bolas, isopor, pranchas -, mas de maneira alguma tentar salvá-la a nado. Há grande risco de as duas pessoas se afogarem quando não se tem as técnicas de salvamento.