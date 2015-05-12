Bolsistas enfrentam dificuldades em intercâmbio nos Estados Unidos

Contudo, a instituição ainda não repassou a verba para os alunos, e quando comunicou que ocorreria o atraso, por e-mail, os aconselhou a usarem o “jeitinho brasileiro” para se manterem durante um período em que não receberão auxílio financeiro.Com a proximidade do período de férias do verão norte-americano, os alunos deixam de ter o alojamento e a alimentação nas universidades e passam a atuar em estágios para se manterem. Como a data do fim do curso e a do início do estágio, geralmente, não combinam, o programa federal fornece essa renda para que os bolsistas possam se manter.

Atualmente, cerca de 22 mil brasileiros estão nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, entre eles, 274 são capixabas. Um deles é a estudante de engenharia Elisa Rosa, que está no estado do Missouri. Ela relata que teve colegas que passaram pelo problema.“Eles falaram que era para a gente dar um 'jeitinho brasileiro', mas tem gente que mandou esse formulário faz muito tempo. Um amigo meu da universidade tinha mandado esse formulário há mais de mês e não recebeu o dinheiro ainda. Ele não tem casa e alimentação na cidade que vai. Ele tinha que ir sábado e estava sem dinheiro ainda. Aí foi isso que aconteceu, eles mandaram um e-mail meio desrespeitoso, falando que o dinheiro ia demorar a ser repassado, mas agora já começou a ser repassado”, contou à Rádio CBN Vitória.UfesA coordenadora do programa Ciências Sem Fronteiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Patrícia Cardoso, afirma que não foi notificada oficialmente de nenhum caso de alunos capixabas que estejam passando pelo problema, mas ressaltou que os estudantes devem se preparar para esse tipo de situação.“É de ter um respaldo financeiro e uma administração financeira muito boa, porque as bolsas podem falhar, por qualquer que seja o motivo. Às vezes, até mesmo um dígito em uma conta corrente. E isso pode acontecer. Todo mundo recebe, e menos uma pessoa. Além disso, há a questão de ter alguma transação financeira de nível macro, que é entre países, não estar acontecendo. Isso também faz parte da nossa orientação”, disse.A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) considerou que o comunicado divulgado pelo Instituto de Educação Internacional é “descabido”, e o próprio instituto pediu aos estudantes para que o texto fosse desconsiderado.