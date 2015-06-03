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REPORTAGEM ESPECIAL

Bolsa-pesca não chega a quem precisa no Espírito Santo

Fraude prejudica verdadeiro pescador a ter acesso ao benefício

Publicado em 03 de Junho de 2015 às 15:12

Publicado em 

03 jun 2015 às 15:12
LEANDRO NOSSA, MIKAELLA CAMPOS E PATRIK CAMPOREZRádio CBN Vitória (93,5 FM)Apesar de se enquadrarem em todos os critérios para receber o seguro-defeso do caranguejo, as irmãs Fabíola, 20, e Lidiane Martins, 28, não conseguem retirar as carteirinhas que as habilitam como pescadoras da espécie. Elas pediram ajuda para solicitar a licença à colônia da região onde moram, mas não tiveram sucesso. As jovens afirmam ser vítimas de preconceito. Vaidosas, elas pintam as unhas, usam maquiagem mesmo atuando numa atividade rústica, que exige até 12 horas de trabalho por dia no mangue, em uma vila no interior de São Mateus. “Na cidade, não acreditam que catamos caranguejo. Ora, tem que andar feio para dizer que é pescador?”, questiona Lidiane. Perto dali, na localidade de Barra Nova, verdadeiros pescadores procuraram o Ministério Público Federal para denunciar as dificuldades para conseguir, além da carteirinha, a bolsa-pesca. “Os trabalhadores vieram alegar que existem pessoas que atuam como pescadores artesanais e não estão conseguindo obter o benefício. Ou seja, o seguro-defeso está sendo concedido a quem não é pescador e recusado àqueles que realmente são”, explica a procuradora da República em São Mateus, Walquiria Imamura Picoli, responsável pelas investigações sobre as fraudes no auxílio no Norte do Estado.
Especial 4 - Leandro Nossa - Concedido a falsos pescadores, seguro-defeso não chega a quem mais precisa - 5.04s - 03-06-15
Ouça também:
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