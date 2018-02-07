Bolsa Família: o programa foi criado em 2003 Crédito: Ministério do Desenvolvimento Social | Divulgação

O número de famílias capixabas beneficiadas pelo Bolsa Família em 2018 é o menor dos últimos 10 anos. Após uma atualização dos dados do Ministério do Desenvolvimento Social, feita em dezembro do ano passado, ficou constatado que 171.421 famílias recebem o auxílio no Espírito Santo. A queda nesse número é ainda mais relevante se for levada em consideração os números dos últimos quatro anos. De 2014 para cá, cerca de 30 mil famílias perderam o benefício.

De acordo com a diretora do departamento de benefícios da secretaria nacional de renda de cidadania, Caroline Paranayba, a redução no número de beneficiados aconteceu após um aumento na fiscalização dos dados dos inscritos. Sendo assim, pessoas que não se enquadravam nos critérios básicos de renda foram cortadas do programa. Como, por exemplo, pessoas que conseguiram um emprego, mas que não comunicaram o aumento da renda da familiar.

Your browser does not support the audio element. Bolsa Família. 30 mil famílias perderam benefício nos últimos 4 anos

Paranayba ainda explicou que todas as famílias precisam fazer a atualização dos cadastros a cada dois anos, nas prefeituras dos municípios onde residem. Atualmente, o Bolsa Família paga, em média, R$ 178 por mês a cada pessoa da família.

"A família pode receber o benefício mantendo o cadastro atualizado a cada dois anos. Quando completa dois anos, se a família não fez essa movimentação espontânea, nós convocamos e ela tem o prazo para atualizar o cadastro. Não atendendo ao prazo, o benefício é cancelado", explicou Caroline.

Na avaliação da economista Arilda Teixeira, o número de famílias que ainda dependem do benefício é muito alto e esse problema é reflexo do ensino ruim nas escolas do país, que não preparam adequadamente os jovens para o mercado de trabalho.

"O problema social do Brasil, de renda e de empregos, é gravíssimo. A solução do problema está a partir da melhora do ensino. As escolas não estão ensinando, com isso vem toda uma cadeia de distorção, que vai terminar nesse cenário que essa estatística mostra. Então, é preocupante sim", avaliou a economista.

Podem receber o auxílio do Bolsa Família as famílias consideradas extremamente pobres, com uma renda mensal de até R$ 85 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 85 e R$ 170 por pessoa. As famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.