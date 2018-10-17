Boletos acima de R$ 100 podem ser pagos em qualquer agência bancária

Boletos bancários Crédito: Reprodução | Internet

Desde o último sábado (13), boletos com valor acima de R$ 100 podem ser pagos em qualquer instituição ou agência bancária, mesmo depois da data de vencimento. A medida faz parte da plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que começou a ser implementada em julho do ano passado, com boletos acima de R$ 50 mil.

O novo valor mínimo de R$ 100 vai atender uma parcela maior da população, além de oferecer mais comodidade e segurança para os consumidores, como explica Denize Izaíta, diretora-presidente do Procon Estadual.

“Ele vai prevenir fraudes, além de trazer maior conforto e comodidade a esse consumidor, que pode fugir de filas, ou optando por agências mais próximas de casa ou do trabalho, por exemplo”, explica.

As mudanças estão sendo feitas de forma escalonada e começaram com o valor de R$ 50 mil. A partir do próximo dia 27 de outubro, os boletos a partir de R$ 0,01 serão incluídos na medida. O dia 10 de novembro fecha o cronograma e a partir desta data, também serão incorporados à inciativa os boletos de cartão de crédito e doações.

Para a diretora do Procon, com a inserção de todas as possibilidades no sistema, um boleto só poderá ser recusado em um banco caso haja alguma fraude.

“A partir dessas datas, todos os boletos deverão ser pagos. Havendo a ocorrência de situação como essas, elas devem ser comunicadas aos Procons, órgãos de defesa, ouvidoria do Banco Central e todos os órgãos competentes para avaliar.”