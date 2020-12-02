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FIM DE EXPEDIENTE

Bocardi é o convidado desta sexta do FDE que acontece em Vitória

Acompanhe ao vivo nossa transmissão através da 92,5 FM, site e aplicativo da CBN Vitória e pelo Portal A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 20:19

Publicado em 

02 dez 2020 às 20:19
Nesta sexta-feira (02) o programa Fim de Expediente será duplamente especial. Além de ser transmitido diretamente de Vitória, a partir das 18h30, será a vez do mais novo integrante da equipe CBN, o jornalista Rodrigo Bocardi, contar um pouco sobre sua vida e sua trajetória profissional. Ele será o convidado desta edição que acontece no Espírito Santo e que terá na apresentação o trio Dan Stubalch, Luiz Gustavo Medina e José Godoy. Acompanhe você também esta transmissão através da 92,5 FM, site e aplicativo da CBN Vitória e pelo Portal A Gazeta. 

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