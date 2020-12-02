Bocardi é o convidado desta sexta do FDE que acontece em Vitória

Nesta sexta-feira (02) o programa Fim de Expediente será duplamente especial. Além de ser transmitido diretamente de Vitória, a partir das 18h30, será a vez do mais novo integrante da equipe CBN, o jornalista Rodrigo Bocardi, contar um pouco sobre sua vida e sua trajetória profissional. Ele será o convidado desta edição que acontece no Espírito Santo e que terá na apresentação o trio Dan Stubalch, Luiz Gustavo Medina e José Godoy. Acompanhe você também esta transmissão através da 92,5 FM, site e aplicativo da CBN Vitória e pelo Portal A Gazeta.