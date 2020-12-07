Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FIM DE EXPEDIENTE

Bocardi: "Lidar com a incerteza tem sido o maior desafio na pandemia"

Âncora do Ponto Final CBN foi o convidado do Fim de Expediente da última sexta-feira (04), apresentado diretamente de Vitória  

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:41

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:41
Teco Medina e Rodrigo Bocardi no "Fim de Expediente" em Vitória Crédito: Adessandro Reis
Para os jornalistas que estão acostumados a trabalhar com o fato, a pandemia da Covid-19 trouxe um grande desafio de lidar com os cenários de incerteza, de acordo com Rodrigo Bocardi, apresentador do Ponto Final CBN. Ele participou do Fim de Expediente na última sexta-feira (04), realizado na capital capixaba e que fez parte da programação do Vitória Summit.
“Pra gente que trabalha com o fato, com o concreto, lidar com a incerteza foi o fator mais desafiador e que gerou mais incômodo. Depois de conseguirmos um pouco de informação concreta (no contexto do novo coronavírus), o segundo desafio é tentar convencer a população”, avalia Bocardi, que também comanda o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil, da TV Globo.
O jornalista exemplifica que, no caso específico da pandemia, os jornalistas profissionais estão falando da segunda onda há pelo menos três semanas, do aumento de casos e de mortes, mas vêm enfrentando muita resistência.
“Parte é por interesse político por conta das eleições e parte por resistência da população, que está cansada e precisa da reabertura econômica e tocar a vida. Mas, nossa função é essa, trabalhar com informação. A gente apura, junta um lado com o outro, faz a ponte com informação confiável entre o que acontece no mundo e aquilo que as pessoas precisam receber”, avalia o jornalista.
Surpresa e credibilidade
Além de equilibrar o noticiário com notícias leves diante de uma realidade com informações desagradáveis, o âncora do Ponto Final CBN defende que o efeito surpresa deve ser levado em conta na produção jornalística, sobretudo no meio televisivo, sempre com o foco na credibilidade e qualidade.
“Você tem notícia onde quiser, quando quiser. Por que então escolher assistir com o Rodrigo? O Rodrigo vai me trazer a notícia, uma história de algum jeito diferente, ele vai fazer uma brincadeira? O jornalismo na televisão tem que apresentar um pouco disso”, argumenta.
Jornalismo participativo
Outro elemento fundamental para o jornalismo atual é a participação da audiência, de acordo com Bocardi, que afirma ser preciso construir o noticiário juntamente com quem está assistindo.
“As pessoas escolhem o que querem ver. Temos um crescimento do streaming muito grande, com um leque gigantesco de conteúdo. Não temos que impor nada. A minha existência (enquanto jornalista e veículo) só se justifica pela presença da audiência”, finaliza.
Clique e ouça o Fim de Expediente
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados