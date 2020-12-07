Bocardi: "Lidar com a incerteza tem sido o maior desafio na pandemia"

Teco Medina e Rodrigo Bocardi no "Fim de Expediente" em Vitória Crédito: Adessandro Reis

Para os jornalistas que estão acostumados a trabalhar com o fato, a pandemia da Covid-19 trouxe um grande desafio de lidar com os cenários de incerteza, de acordo com Rodrigo Bocardi, apresentador do Ponto Final CBN. Ele participou do Fim de Expediente na última sexta-feira (04), realizado na capital capixaba e que fez parte da programação do Vitória Summit.

“Pra gente que trabalha com o fato, com o concreto, lidar com a incerteza foi o fator mais desafiador e que gerou mais incômodo. Depois de conseguirmos um pouco de informação concreta (no contexto do novo coronavírus), o segundo desafio é tentar convencer a população”, avalia Bocardi, que também comanda o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil, da TV Globo.

O jornalista exemplifica que, no caso específico da pandemia, os jornalistas profissionais estão falando da segunda onda há pelo menos três semanas, do aumento de casos e de mortes, mas vêm enfrentando muita resistência.

“Parte é por interesse político por conta das eleições e parte por resistência da população, que está cansada e precisa da reabertura econômica e tocar a vida. Mas, nossa função é essa, trabalhar com informação. A gente apura, junta um lado com o outro, faz a ponte com informação confiável entre o que acontece no mundo e aquilo que as pessoas precisam receber”, avalia o jornalista.

Surpresa e credibilidade

Além de equilibrar o noticiário com notícias leves diante de uma realidade com informações desagradáveis, o âncora do Ponto Final CBN defende que o efeito surpresa deve ser levado em conta na produção jornalística, sobretudo no meio televisivo, sempre com o foco na credibilidade e qualidade.

“Você tem notícia onde quiser, quando quiser. Por que então escolher assistir com o Rodrigo? O Rodrigo vai me trazer a notícia, uma história de algum jeito diferente, ele vai fazer uma brincadeira? O jornalismo na televisão tem que apresentar um pouco disso”, argumenta.

Jornalismo participativo

Outro elemento fundamental para o jornalismo atual é a participação da audiência, de acordo com Bocardi, que afirma ser preciso construir o noticiário juntamente com quem está assistindo.