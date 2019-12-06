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Boato de professor armado na Ufes de Maruípe mobiliza polícia

As mensagens diziam que um professor havia surtado e estava circulando armado dentro do campus de Maruípe, na Capital. A polícia foi ao local, conversou com o professor, mas não encontrou nenhuma arma

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 14:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 dez 2019 às 14:34
Policiais militares estiveram no campus da Ufes em Maruípe na manhã desta sexta-feira Crédito: Caique Verli
Na manhã desta sexta-feira (6) começaram a circular mensagens em grupos de WhatsApp e posts no Twitter sobre um suposto surto de um professor no campus da Ufes de Maruípe, em Vitória. Nas conversas, alunos diziam que o professor estava armado e ameaçando pessoas no local. Logo as conversas se espalharam e chegaram informações até de que ele estaria fazendo alunos reféns em um laboratório.
A reportagem de A GAZETA esteve no local e encontrou com os policiais que conversaram com o professor em questão. O nome do professor não foi divulgado porque ele não foi detido nem conduzido à delegacia. Veja abaixo o que se sabe até agora sobre o caso e o que de fato aconteceu e pode ter contribuído para que o boato se espalhasse.
O QUE A PM APUROU NO LOCAL
1 - O professor mandou um e-mail no grupo de professores com várias letras aleatórias. Segundo a PM, ele alegou que tinha tomado remédio e estava com sono. Os policiais viram o e-mail e não constataram nenhum sinal de ameaça.
2 - Esse professor pode ter arma em casa, mas não pode andar com ela. Policiais revistaram o professor, a mochila e sala e não encontraram nada. Ainda de acordo com os policiais, o professor posta vídeos de tiro porque faz parte de um clube de tiro, mas os policiais não encontraram nenhuma referência que possa significar ou simbolizar uma ameaça.
3 - Esse professor teria pregado um desenho de um caixão em um mural para sinalizar a morte da educação pública, o que aumentou os boatos. A PM levou o desenho para a reitoria.
O QUE DIZ A UFES
 
"A chefia do Departamento de Ciências Fisiológicas da Ufes nega a ocorrência de qualquer fato nesta sexta-feira, 6, envolvendo professor do departamento, que tenha colocado em risco a segurança dos estudantes. Segundo informações do Departamento, mensagens desencontradas deram origem a boatos de que o professor estaria ameaçando estudantes. A equipe de Segurança e Logística da Ufes que atua no campus de Maruípe acompanhou o caso e afirma, categoricamente, que o professor citado não estava armado, não prendeu os estudantes em laboratório e não foi conduzido ao DPJ de Vitória como foi divulgado", diz a nota.
No campus, a reportagem constatou que aulas não foram suspensas e o funcionamento do prédio está normal.

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