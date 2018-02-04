Boa Vista homenageia Nelson Mandela e leva público ao delírio

Boa vista no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini

“Alô Cariacica!” Foi assim que Emerson Xumbrega, presidente e intérprete da Boa Vista, esquentou os tamborins e chamou o público para o desfile da agremiação, que foi a quarta escola a entrar no Sambão do Povo, às 01h40 deste domingo (04) . A Independente de Boa Vista trouxe a vida de Nelson Mandela para a avenida, inspirada nas lutas e conquistas do ex-presidente da África do Sul.

Com o enredo “Sou Boa Vista... sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela, a escola de Cariacica entrou majestosa na avenida, com o carro abre-alas trazendo a águia, símbolo da agremiação. Ao todo, a Boa Vista desfilou na passarela com 18 alas, 5 alegorias e 1.500 componentes.

Na comissão de frente, um tripé com uma lira circense foi o destaque. O segundo carro alegórico trouxe efeitos de iluminação, símbolos africanos e 30 pessoas. 90% dos componentes do carro eram oriundos da África do Sul. Outro carro alegórico que chamou a atenção na avenida remetia às savanas africanas, com elefantes, zebras e girafas.

Na bateria, um diferencial: a Boa Vista adicionou o timbal, instrumento de percussão que lembra os sons de ritmos africanos. À frente da bateria estavam mãe e filha: Kayra Xavier, como Rainha e sua mãe, Vera, como Madrinha.

A Boa Vista também trouxe o rugby para a avenida, esporte que teve um importante papel para unir negros e brancos na África do Sul, no carro alegórico “Apartheid nunca mais”, composto por uma escultura que simbolizava o esporte. Uma ala composta somente por crianças também representou o papel do rugby no país sul-africano.