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CARNAVAL 2018

Boa Vista homenageia Nelson Mandela e leva público ao delírio

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 03:48

Publicado em 

04 fev 2018 às 03:48
Boa vista no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini
“Alô Cariacica!” Foi assim que Emerson Xumbrega, presidente e intérprete da Boa Vista, esquentou os tamborins e chamou o público para o desfile da agremiação, que foi a quarta escola a entrar no Sambão do Povo, às 01h40 deste domingo (04). A Independente de Boa Vista trouxe a vida de Nelson Mandela para a avenida, inspirada nas lutas e conquistas do ex-presidente da África do Sul.
Com o enredo “Sou Boa Vista... sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela, a escola de Cariacica entrou majestosa na avenida, com o carro abre-alas trazendo a águia, símbolo da agremiação. Ao todo, a Boa Vista desfilou na passarela com 18 alas, 5 alegorias e 1.500 componentes.
Na comissão de frente, um tripé com uma lira circense foi o destaque. O segundo carro alegórico trouxe efeitos de iluminação, símbolos africanos e 30 pessoas. 90% dos componentes do carro eram oriundos da África do Sul. Outro carro alegórico que chamou a atenção na avenida remetia às savanas africanas, com elefantes, zebras e girafas.
Na bateria, um diferencial: a Boa Vista adicionou o timbal, instrumento de percussão que lembra os sons de ritmos africanos. À frente da bateria estavam mãe e filha: Kayra Xavier, como Rainha e sua mãe, Vera, como Madrinha.
A Boa Vista também trouxe o rugby para a avenida, esporte que teve um importante papel para unir negros e brancos na África do Sul, no carro alegórico “Apartheid nunca mais”, composto por uma escultura que simbolizava o esporte. Uma ala composta somente por crianças também representou o papel do rugby no país sul-africano.
A agremiação finalizou o desfile dentro do tempo, deixando a avenida às 02h37. No final do Sambão do Povo, a Boa Vista foi recebida com gritos de “É campeã!”. “Superamos todas as dificuldades. A Boa Vista fez um trabalho maravilhoso”, afirmou Emerson Xumbrega ao cruzar a dispersão.
 
 
 

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