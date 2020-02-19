Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória

A Independente de Boa Vista é bicampeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020. Com o enredo "O voo da Águia anuncia: A festa é boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar!", a escola de Cariacica confirmou o favoritismo nesta quarta-feira (19). A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a vice-campeã.
Com 2 mil componentes, 18 alas, 4 alegorias e um tripé a agremiação foi a quarta escola a entrar na avenida na noite do último sábado (15). Ela foi a escola que mais empolgou o público com o samba-enredo cantado nas arquibancadas com entusiasmo. Já foi campeã outras cinco vezes, sendo o último título em 2019.
DE VOLTA À ELITE
Após uma disputa acirrada, a Andaraí teve o melhor desempenho na avaliação dos jurados e saiu campeã do grupo A do Carnaval de Vitória. No próximo ano, a agremiação volta a desfilar no sábado, com o Grupo Especial. A Unidos de Barreiros não conseguiu ter o resultado esperado, caiu de divisão e passará a integrar o grupo B. A Império Fátima foi a melhor da quinta-feira e subiu para o Grupo A.