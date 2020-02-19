Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória

A Independente de Boa Vista é bicampeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020. Com o enredo "O voo da Águia anuncia: A festa é boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar!", a escola de Cariacica confirmou o favoritismo nesta quarta-feira (19). A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a vice-campeã.

Com 2 mil componentes, 18 alas, 4 alegorias e um tripé a agremiação foi a quarta escola a entrar na avenida na noite do último sábado (15). Ela foi a escola que mais empolgou o público com o samba-enredo cantado nas arquibancadas com entusiasmo. Já foi campeã outras cinco vezes, sendo o último título em 2019.

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