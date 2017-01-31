Boa Vista destaca magia do povo cigano

Fundada em 14 de outubro de 1975, no bairro Itaquari em Cariacica, a Independente de Boa Vista ganhou o coração não só dos cariaciquenses, mas de todo folião capixaba. Hoje, com quase 42 anos de existência e três campeonatos no currículo, a escola promete levar magia, mistério e muitas cores para o Sambão do Povo neste ano.

Com o enredo “Sob a luz do luar, guiada pelas estrelas. Boa Vista em Alma Cigana. Optchá!” a agremiação mostrará a história, a cultura e a musicalidade do povo cigano. De acordo com o presidente da escola, Emerson Xumbrega, além de encantar, o desfile também irá esclarecer alguns mitos que foram criados sobre a população cigana, mas que não passam de ficção.

“A gente se depara com algumas coisas do povo cigano que não tem nada a ver, são mitos. No final a gente vê que é um povo que sofreu muito, povo guerreiro que lutou e luta até hoje, e de alma pura que carrega até hoje os seus costumes com muito orgulho. Nós gostamos muito desse enredo e vamos levar a Boa Vista de alma cigana para a avenida”, declarou.

A evolução da escola irá contar a origem dos ciganos na região norte da Índia, passando pela chegada ao Brasil e revelando a cultura e hábitos muito conhecidos, como a leitura das mãos, feita pelas matriarcas das famílias ciganas.

'Rei dos sambistas' marca presença

Presença confirmada em todos os desfiles, Alfredo Evangelista de 51 anos, mais conhecido pelo nome artístico de Godô Sambista, é um dos maiores ícones da Boa Vista e uma personalidade querida pela comunidade. Com 28 anos de escola, além de muito talento e carisma, Godô ganhou o título de “Rei dos Sambistas do Brasil” e “Embaixador dos Sambistas do Brasil” em 2016.

O sambista conta que apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por todas as escolas devido à crise, as expectativas para este ano são as melhores.

“ Todas as escolas estão com dificuldade financeira, mas a Boa Vista nunca pensou em desistir do carnaval por causa da dificuldade, pelo contrário, isso nos motiva ainda mais a trabalhar. A princípio nós vamos pensar em levar um belo carnaval para a avenida, para que as pessoas que estejam lá assistam o verdadeiro espetáculo”, afirmou.

O desfile