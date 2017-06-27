Uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) aponta que a maioria dos turistas que percorrem o Espírito Santo são capixabas (64,74%) ou mineiros (19,45%). A pesquisa Entre Estações 2017 foi realizada em abril deste ano e mostra um perfil de quem viaja fora do período de férias escolares. No total foram ouvidas 800 pessoas, sendo que 93,8% declaram o destino como bom ou ótimo e 81,9% disseram que o destino superou as expectativas.

Your browser does not support the audio element. Boa parte dos turistas capixabas são do próprio Estado

As oito cidades mais procuradas na temporada analisada foram Vila Velha, Vitória, Domingos Martins, Guarapari, Piúma, Serra e Cariacica. Além do alto número de turistas do Estado e de Minas Gerais, também foi registrado um número de 6,65% de turistas do Rio de Janeiro, 3,64% de São Paulo, 1,88% da Bahia e 1,38% do Distrito Federal.

Apesar do número baixo de pessoas vindo de fora do Brasil - menos de 1% na pesquisa - o Estado recebeu turistas internacionais da Suíça, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, e da Rússia. A Setur diz que pretende investir no turismo para fora do país, começando principalmente pelos países vizinhos ao Brasil.

A gerente de negócios e estudos turísticos da Setur, Danielli Nogueira, apontou como normal a maioria de turistas serem capixabas e disse que acontece o mesmo em outros estados. Segundo ela, as obras de infraestrutura colaboram para os números e que há a previsão, por meio de convênios, de instalação de sinalização turística nas Montanhas Capixabas e nos Vales do Café e em estradas vicinais de Venda Nova do Imigrante.

“Todas as implantações de recapeamento de estradas e outros investimentos feitos de outras secretarias tem impacto direto na atividade turística. Então a gente destaca as novas estradas, o programa Caminhos do Campo, que é um programa que atende agroturismo e agronegócio, e faz com que outras regiões também despertem para o turismo”, acrescenta.