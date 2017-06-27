Uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) aponta que a maioria dos turistas que percorrem o Espírito Santo são capixabas (64,74%) ou mineiros (19,45%). A pesquisa Entre Estações 2017 foi realizada em abril deste ano e mostra um perfil de quem viaja fora do período de férias escolares. No total foram ouvidas 800 pessoas, sendo que 93,8% declaram o destino como bom ou ótimo e 81,9% disseram que o destino superou as expectativas.
Boa parte dos turistas capixabas são do próprio Estado
As oito cidades mais procuradas na temporada analisada foram Vila Velha, Vitória, Domingos Martins, Guarapari, Piúma, Serra e Cariacica. Além do alto número de turistas do Estado e de Minas Gerais, também foi registrado um número de 6,65% de turistas do Rio de Janeiro, 3,64% de São Paulo, 1,88% da Bahia e 1,38% do Distrito Federal.
Apesar do número baixo de pessoas vindo de fora do Brasil - menos de 1% na pesquisa - o Estado recebeu turistas internacionais da Suíça, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, e da Rússia. A Setur diz que pretende investir no turismo para fora do país, começando principalmente pelos países vizinhos ao Brasil.
A gerente de negócios e estudos turísticos da Setur, Danielli Nogueira, apontou como normal a maioria de turistas serem capixabas e disse que acontece o mesmo em outros estados. Segundo ela, as obras de infraestrutura colaboram para os números e que há a previsão, por meio de convênios, de instalação de sinalização turística nas Montanhas Capixabas e nos Vales do Café e em estradas vicinais de Venda Nova do Imigrante.
“Todas as implantações de recapeamento de estradas e outros investimentos feitos de outras secretarias tem impacto direto na atividade turística. Então a gente destaca as novas estradas, o programa Caminhos do Campo, que é um programa que atende agroturismo e agronegócio, e faz com que outras regiões também despertem para o turismo”, acrescenta.
A pesquisa apontou que dos entrevistados, 47,3% ficaram hospedados na casa de amigos e parentes e 29,8% se hospedaram em hotéis e pousadas. Os dados mostram ainda que a avaliação dos estabelecimentos e atendimentos no Estado passam de 85%.