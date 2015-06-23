BME apreende mais de uma tonelada de tabletes de maconha

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (22) com mais de mil quilos de maconha. A droga estava escondida dentro de uma casa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O serviço de inteligência do Batalhão de Missões Especiais (BME) estava acompanhando a quadrilha de traficantes há 20 dias. Os policiais conseguiram obter uma informação de que um grande carregamento de drogas, vindas do Paraná, chegaria neste domingo (21). O entorpecente estava vindo de caminhão. Os policiais identificaram a casa para onde o entorpecente foi levado e, na noite desta segunda-feira, foram até o local. Ao chamarem no portão da residência, um dos traficantes atendeu e recebeu voz de prisão.O outro, que estava dentro da casa, conseguiu fugir. Ele se abrigou na casa de um vizinho e se passou por membro da família. Como os miliares já o conheciam, por conta do monitoramento feito, foi fácil identificá-lo. O homem estava no sofá da sala vendo televisão. Segundo a polícia, a casa era usada apenas para esconder a droga. A droga e os detidos foram encaminhados para 3ª Delegacia Regional da Serra.Com informações de Iara Diniz