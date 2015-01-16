Blocos de carnaval de Vitória prometem folia diferente este ano

"Hoje, o carnaval de rua é visto por muita gente com um certo receio. E queremos mudar isso. A gente também quer incentivar as pessoas a irem, de todas idades, incluindo as crianças. Ano passado, já víamos crianças de colo com abadá. Queremos ver essa cena de novo. Queremos famílias inteiras indo para o bloco e que seja mais organizado", explicou.Outra função delegada ao Unibloco é a ampla divulgação das apresentações, segundo Tiago Ferrari, diretor da associação e organizador do Bloco Bleque. "Isso faz com que a população fique sabendo melhor dos horários e agende com antecedência o comparecimento nesses blocos. Essa rede de blocos que criamos vai impactar de forma positiva na cidade, buscando obviamente atrair mais turistas e gerar cultura e movimento, o que é o mais importante", explicou.Com a formação da associação e o incentivo logístico e financeiro dado pela Prefeitura de Vitória, os blocos trazem novidades. O Apaixonados pelo Triângulo, por exemplo, este ano, não venderá abadá, segundo Pedro Martins. "O bloco nunca teve a intenção de vender abadá. Mas como gera um custo alto, tinha que arcar com esse gasto. A partir desse ano, a prefeitura vai dar um apoio financeiro por meio do qual vamos contratar esses serviços e não tem mais essa necessidade de arrecadar dinheiro", afirmou.Já a novidade trazida pelo Bloco Bleque, que sai no dia 13 de fevereiro, é uma marchinha que fará uma conexão Espírito Santo - Rio de Janeiro. O bloco, conhecido por reunir artistas de bandas capixabas e ritmistas das escolas de samba da Grande Vitória, fechou uma parceria com os músicos cariocas Luis Carlinhos e Fabrício Baia, para compor "O famoso quem e a orquestra invisível", que também será tocada no carnaval do Rio, no bloco "Me beija que eu sou cineasta", do Baixo Gávea, segundo Ferrari. "É uma marchinha que vamos lançar para fazer essa crítica ao mundo de hoje, da necessidade das pessoas de aparecerem, de tudo que vão fazer postar nas redes sociais. E os músicos fizeram uma brincadeira com isso", contou.A ajuda de custo da prefeitura é para os preparativos dos blocos, com adereços e bandas. Ana Laura Nahas ressalta que o dinheiro é destinado à contratações ligadas à cultura e um estímulo ao carnaval. Os blocos terão de prestar contas de como utilizaram essa verba.