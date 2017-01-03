Bloco opositor quer anular sessão que reelegeu Neidia na Câmara da Serra

Um grupo de 11 vereadores de oposição na Câmara da Serra vai entrar com uma ação na Justiça pedindo a nulidade da sessão do último domingo (1º), que deu posse aos novos membros do Legislativo Municipal e elegeu a vereadora Neidia Maura (PSD) para a presidência da Casa. A oposição argumenta que a sessão teve problemas que justificam a sua anulação.

No último domingo, a vereadora se inscreveu em duas chapas para a Mesa Diretora. Em uma, ela era candidata a presidente. Na outra, concorria como secretária. Depois de muito tumulto, Neidia acabou eleita como presidente da Casa. De acordo com o vereador Nacib Haddad (PDT), o fato de da presidente ter se inscrito em duas chapas pode justificar a nulidade da sessão.

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“Um caso como esse é a primeira vez que eu vejo. Ela assinou as duas chapas. Está lá o nome dela como secretária, com assinatura ao lado, e o nome dela como presidente, também assinado. Então, eu acho que, se ela quisesse sair de uma chapa, teria que entregar uma correspondência retirando o nome dela de uma chapa para se inscrever em outra”, disse.

Sem data para ação

Ainda não há previsão para que a ação seja proposta. Segundo Nacib Haddad, isso pode acontecer ainda nesta semana. Os vereadores ainda estão recolhendo a documentação para avaliar, junto a advogados, como será a ação que vão propor.

A vereadora Neidia Maura foi procurada para comentar o assunto. Por meio de mensagem, ela disse que estava em uma reunião e que não poderia atender ao telefonema naquele momento. A reportagem tentou contato novamente, por mensagem de texto, mas a vereadora não respondeu.