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Bloco opositor quer anular sessão que reelegeu Neidia na Câmara da Serra

Vereadora Neidia Maura (PSD) se inscreveu em duas chapas para a Mesa Diretora. Em uma, ela era candidata a presidente. De acordo com o vereador Nacib Haddad (PDT), o fato de da presidente ter se inscrito em duas chapas pode justificar a nulidade da sessão

Publicado em 03 de Janeiro de 2017 às 17:28

Publicado em 

03 jan 2017 às 17:28
Um grupo de 11 vereadores de oposição na Câmara da Serra vai entrar com uma ação na Justiça pedindo a nulidade da sessão do último domingo (1º), que deu posse aos novos membros do Legislativo Municipal e elegeu a vereadora Neidia Maura (PSD) para a presidência da Casa. A oposição argumenta que a sessão teve problemas que justificam a sua anulação.
No último domingo, a vereadora se inscreveu em duas chapas para a Mesa Diretora. Em uma, ela era candidata a presidente. Na outra, concorria como secretária. Depois de muito tumulto, Neidia acabou eleita como presidente da Casa. De acordo com o vereador Nacib Haddad (PDT), o fato de da presidente ter se inscrito em duas chapas pode justificar a nulidade da sessão.
Bloco opositor quer anular sessão que reelegeu Neida na Câmara da Serra
“Um caso como esse é a primeira vez que eu vejo. Ela assinou as duas chapas. Está lá o nome dela como secretária, com assinatura ao lado, e o nome dela como presidente, também assinado. Então, eu acho que, se ela quisesse sair de uma chapa, teria que entregar uma correspondência retirando o nome dela de uma chapa para se inscrever em outra”, disse.
Sem data para ação
Ainda não há previsão para que a ação seja proposta. Segundo Nacib Haddad, isso pode acontecer ainda nesta semana. Os vereadores ainda estão recolhendo a documentação para avaliar, junto a advogados, como será a ação que vão propor.
A vereadora Neidia Maura foi procurada para comentar o assunto. Por meio de mensagem, ela disse que estava em uma reunião e que não poderia atender ao telefonema naquele momento. A reportagem tentou contato novamente, por mensagem de texto, mas a vereadora não respondeu.
A sessão do último domingo foi muito tumultuada na Câmara da Serra. A confusão foi tanta que a sessão ficou suspensa por cerca de uma hora depois de muito bate boca. Depois disso, a sessão foi retomada e Neidia acabou eleita presidente da Casa.

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