Bloco de bicicletas enfeitadas aquece para a folia na orla de Vitória

Falta menos de um mês para o carnaval e os blocos já começam sair pelas ruas de Vitória. Neste domingo, quem fez a festa na orla da Capital foi o "Magrelas Voadoras", que reúne folia e sustentabilidade - com um recado direto para a mobilidade urbana. Em vez de se deslocar caminhando seguindo o som de músicas de carnaval, o bloco é composto por ciclistas fantasiados e bicicletas ornamentadas.

A expectativa dos organizadores do evento era que ao menos 100 pessoas acompanhassem o "Magrelas Voadoras", que foi criado há quatro anos por um grupo de pessoas apenas para ir a um baile de carnaval pedalando, como explica uma das organizadoras, a fotógrafa Giovana Faustini, de 35 anos. “A gente começou com o objetivo de incentivar a galera a ir de bicicleta para o baile, mas o bloco tomou uma proporção maior e agora ele é um 'aquecimento' para esse baile”, disse.

Your browser does not support the audio element. Bloco de bicicletas aquece para folia na Orla de Vitória

A servidora pública Fabiana Vieira, de 37 anos, se juntou ao Magrelas Voadoras no ano passado. Fantasiada de Mulher Maravilha, ela disse que, além da diversão, o bloco também traz uma reflexão sobre a mobilidade urbana. “É um bloco super diferente. Este é o segundo ano que eu participo. É um incentivo para as pessoas andarem de bicicleta e largarem o automóvel”.

Um personagem já conhecido no Espírito Santo também esteve no Magrelas Voadoras neste domingo: Arquires Ferreira, de 39 anos, mais conhecido como o Batman Capixaba. O herói fez questão de participar do bloco que, para ele, alia a diversão e saúde. “É uma descontração e, além disso, quem participa está cuidando da própria saúde”.