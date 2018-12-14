Blitz da Operação Verão foi realizada na manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Eduardo Dias

O primeiro dia da Operação Verão no Espírito Santo teve 20 veículos guinchados, 102 multas aplicadas e três condutores detidos - um deles por conta do porte ilegal de arma. A primeira grande blitz da força-tarefa foi realizada nesta sexta-feira (14), na Serra, e contou com a presença de agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

Your browser does not support the audio element. Blitze da PRF e PM marca o início da Operação Verão no ES

A Polícia Rodoviária verificou dezenas de motos e carros que passaram pela BR-101, na altura do bairro Laranjeiras. Também foram realizados testes com o bafômetro que capta a presença de álcool à distância. Na fiscalização da PRF foram 81 multas aplicadas, 13 veículos recolhidos, uma arma apreendida e três pessoas detidas - uma por porte ilegal de arma, outra por carteira de habilitação suspensa e uma por CNH cassada. A Polícia Militar fiscalizou os veículos que passaram pela avenida Eudes Scherrer. A PM aplicou 21 multas, guinchou sete veículos e recolheu duas carteiras de habilitação.

Em uma das abordagens, policiais rodoviários pararam um veículo corsa no Km 266 da BR 101 e quando solicitaram os documentos, motorista informou não portar documentação. Durante fiscalização minuciosa ao veículo, foi localizado sobre o banco traseiro, no interior de uma bolsa 01 (um) revólver calibre 32, com 06 (seis) munições, além de uma carteira com vários documentos, inclusive a CNH em nome do condutor. Após consulta aos sitemas policiais, a PRF identificou que a arma não possuía registro e que o condutor cumpria penalidades de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses desde outubro deste ano. O veículo foi apreendido e o condutor encaminhado ao DPJ de Laranjeiras. Os outros dois detidos nesta manhã de sexta-feira (14) assinaram Termo Circunstanciado e foram liberados.

O superintendente da PRF no Espírito Santo, inspetor Wilys Lira, afirmou que aproximadamente 500 agentes das forças de segurança vão participar da operação no estado. Ele afirma que, além das blitze em pontos estratégicos, também serão realizadas operações com radares móveis para inibir os motoristas que abusam da velocidade.

Além da Polícia Rodoviária Federal e da PM, membros das guardas municipais de algumas cidades também poderão cooperar com as ações de fiscalização. A Operação Verão será realizada até o mês de fevereiro, algumas semanas antes do carnaval.

O inspetor Wilys Lira destacou que a fiscalização diminui a quantidade de acidentes. "A importância é a redução dos acidentes, de mortos e feridos. Esse é um período que as pessoas saem para beber, tem as festividades de Natal, do Ano Novo, e isso não pode vir para vias para gerar insegurança. Nós queremos dar segurança para a sociedade", disse o superintendente.

A capitão Sônia Ribeiro Pinheiro, porta-voz do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, afirmou que as regiões litorâneas do estado terão reforço na quantidade de blitze.

"Nós estaremos realizado nossas blitze de trânsito. Os condutores podem ter certezas que vão se deparar com os policiais militares promovendo a segurança no trânsito nesse período de verão", disse a capitã Sônia.

A Operação Verão faz parte de uma mobilização nacional batizada de Operação Integrada Rodovida. A prioridade nesse período será o combate às infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. O uso correto de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacetes também serão alvos da fiscalização.

Operação do Batalhão de Policia de Trânsito integrada a Operação Rodovida:

53 veículos abordados

40 testes de etilômetro realizados

21 autos de infração lavrados

07 veículos removidos

02 CNHs recolhidas

Números da Polícia Rodoviária Federal

Veículos fiscalizados: 142

Autos de Infração: 81

Veículos recolhidos: 13

01 arma apreendida