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Blitz flagra falta de clareza em cobrança por malas no aeroporto

Segundo o Procon de Vitória algumas empresas devem ser autuadas por causa da falta de informação ao consumidor

Publicado em 28 de Julho de 2017 às 14:27

Publicado em 

28 jul 2017 às 14:27
Órgãos de defesa do consumidor fizeram uma blitz no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (28). O objetivo foi fiscalizar como as empresas aéreas cobram o pagamento de malas despachadas com mais de 10 kg, segundo determina uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os órgãos constaram que as empresas não deixam claro como funciona a cobrança e que muitos consumidores ficam com dúvidas. Um exemplo são as tabelas de valores feitas para cada peso, mas sem a informação do que será pago para quem passar ou tiver menos peso na mala.
Blitz flagra falta de clareza em cobrança por malas no Aeroporto
A fiscalização foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, pelo Procon de Vitória e pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM). No país a medida chegou a ser derrubada por uma liminar, mas voltou a valer em maio. Cada empresa define a estratégia para embarcar as peças. Os valores da taxa são a partir de R$ 30 em algumas companhias, por uma mala de 23 quilos. Há limite também nos tamanhos da mala, mas cada empresa é livre para definir a dimensão máxima da bagagem.
Segundo a integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB no Estado, Daine Ornellas Lima, foi constatado que as empresas não estão deixando claro como são as cobranças por peso, além do que está na tabela. “O principal objetivo é dizer que a sociedade não está contente com essa resolução. Nós verificamos que a própria resolução fornece uma certa liberdade para as empresas, de modo que cada uma tem as próprias regras, causando confusão no consumidor”, declara. A Anac, que publicou a resolução, foi procurada, mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.
Uma passageira discutiu com atendentes de uma companhia aérea durante a manhã no Aeroporto de Vitória, porque não sabia que o valor da mala despachada ia ficar tão alto. No meio da confusão, ela quase perdeu o voo, mas embarcou a tempo. Muitos dos passageiros disseram que não concordam com a nova resolução. “Ao meu ver, a passagem já é cara e o serviço não é de tão boa qualidade”, disse um passageiro. “Você vai pagar mais caro e não vão descontar na passagem. É uma forma das empresas ganharem mais”, lamenta outra passageira.
Segundo o Procon de Vitória algumas empresas devem ser autuadas por causa da falta de informação ao consumidor, após a verificação feita no Aeroporto de Vitória nesta sexta. Outras companhias, no entanto, devem ser apenas notificadas.

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