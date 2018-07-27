Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli

Uma blitz feita no Aeroporto de Vitória na manhã desta sexta-feira (27) flagrou irregularidades em pelo menos seis balanças que pesam as bagagens despachadas.

Dessas, quatro foram interditadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) porque traziam prejuízos para o passageiro. A fiscalização faz parte de uma ação nacional da OAB e de órgãos de defesa do consumidor sobre a cobrança das malas despachadas.

Your browser does not support the audio element. Blitz - balanças de bagagens no Aeroporto mostravam peso a mais

No teste feito com 100 kg de peso, os aparelhos mostravam 400g a mais do que a medida correta - o limite de erro permitido é de 150g. Já outros dois instrumentos estavam irregulares porque indicavam 300g a menos do que o certo. O Ipem não descarta que tenha acontecido falhas em pesagens de bagagens menores, o que influenciaria no preço pago pelo consumidor. Até o fechamento desta reportagem, o órgão tinha fiscalizado 15 das 31 balanças na área de despacho.

A Infraero, responsável pelos instrumentos, pode ser multada pelo Ipem em até R$ 1,5 milhão se não regularizar os aparelhos. Já duas companhias áreas serão notificadas pelo Procon Estadual e podem ter que desembolsar até R$ 9 milhões se o consumidor continuar lesado. O nome das empresas ainda não foi divulgado.

Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli

O diretor-técnico do Ipem Marcelo Ladeia explicou que não é possível apontar quantos consumidores foram prejudicados.

"Trata-se de um equipamento eletrônico e que sofre descalibração ao longo do tempo. Não é possível dizer em qual momento a balança começou a pesar de forma errada", comentou.

Embora não sejam as responsáveis pelas balanças, as companhias aéreas podem ser punidas porque, segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita, a relação de consumo ficou prejudicada. As empresas têm um prazo de dez dias para detalhar as medidas que serão tomadas.

"Preparamos uma notificação para saber da empresa qual será o comportamento adotado em face aos consumidores que potencialmente tenham sido lesados. Essas balanças estavam aferindo para mais, ou seja, cobrando um valor a mais do consumidor. Nós estamos notificando essas empresas para que elas informem ao consumidor o que vai ser feito", contou Izaita.

Paloma Nogueira, auxiliar administrativa: "Não concordo com essa cobrança no despacho das bagagens porque o preço da passagem não caiu e o serviço é muito ruim" Crédito: Caíque Verli

Em nota, a Infraero afirmou que está colaborando com a ação e garantiu que as balanças dos aeroportos recebem certificação periódica do Inmetro, conforme determina a legislação. O órgão disse que vai reparar os aparelhos com problemas identificados.

Desde maio de 2017, as empresas estão autorizadas a cobrar pelo despacho de malas. O passageiro tem o direito de levar uma bagagem de mão gratuita de até 10 kg. A norma é questionada pela OAB, que já tinha entrado com uma ação na Justiça Federal contra a norma editada pela Anac com a autorização. Segundo a Ordem, o preço da passagem não caiu após a medida, como era prometido.