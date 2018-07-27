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Irregularidades em Vitória

Blitz: balanças de bagagens no Aeroporto mostravam peso a mais

Pelo menos quatro foram interditadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 13:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 jul 2018 às 13:13
Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli
Uma blitz feita no Aeroporto de Vitória na manhã desta sexta-feira (27) flagrou irregularidades em pelo menos seis balanças que pesam as bagagens despachadas.
Dessas, quatro foram interditadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) porque traziam prejuízos para o passageiro. A fiscalização faz parte de uma ação nacional da OAB e de órgãos de defesa do consumidor sobre a cobrança das malas despachadas.
Blitz - balanças de bagagens no Aeroporto mostravam peso a mais
No teste feito com 100 kg de peso, os aparelhos mostravam 400g a mais do que a medida correta - o limite de erro permitido é de 150g. Já outros dois instrumentos estavam irregulares porque indicavam 300g a menos do que o certo. O Ipem não descarta que tenha acontecido falhas em pesagens de bagagens menores, o que influenciaria no preço pago pelo consumidor. Até o fechamento desta reportagem, o órgão tinha fiscalizado 15 das 31 balanças na área de despacho.
A Infraero, responsável pelos instrumentos, pode ser multada pelo Ipem em até R$ 1,5 milhão se não regularizar os aparelhos. Já duas companhias áreas serão notificadas pelo Procon Estadual e podem ter que desembolsar até R$ 9 milhões se o consumidor continuar lesado. O nome das empresas ainda não foi divulgado.
Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli
O diretor-técnico do Ipem Marcelo Ladeia explicou que não é possível apontar quantos consumidores foram prejudicados.
"Trata-se de um equipamento eletrônico e que sofre descalibração ao longo do tempo. Não é possível dizer em qual momento a balança começou a pesar de forma errada", comentou.
Embora não sejam as responsáveis pelas balanças, as companhias aéreas podem ser punidas porque, segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita, a relação de consumo ficou prejudicada. As empresas têm um prazo de dez dias para detalhar as medidas que serão tomadas.
"Preparamos uma notificação para saber da empresa qual será o comportamento adotado em face aos consumidores que potencialmente tenham sido lesados. Essas balanças estavam aferindo para mais, ou seja, cobrando um valor a mais do consumidor. Nós estamos notificando essas empresas para que elas informem ao consumidor o que vai ser feito", contou Izaita.
Paloma Nogueira, auxiliar administrativa: "Não concordo com essa cobrança no despacho das bagagens porque o preço da passagem não caiu e o serviço é muito ruim" Crédito: Caíque Verli
Em nota, a Infraero afirmou que está colaborando com a ação e garantiu que as balanças dos aeroportos recebem certificação periódica do Inmetro, conforme determina a legislação. O órgão disse que vai reparar os aparelhos com problemas identificados.
Desde maio de 2017, as empresas estão autorizadas a cobrar pelo despacho de malas. O passageiro tem o direito de levar uma bagagem de mão gratuita de até 10 kg. A norma é questionada pela OAB, que já tinha entrado com uma ação na Justiça Federal contra a norma editada pela Anac com a autorização. Segundo a Ordem, o preço da passagem não caiu após a medida, como era prometido.
Além do Procon Estadual, da OAB e do Ipem, o Procon Municipal de Vitória e o Ministério Público também participaram da ação no Aeroporto. 

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