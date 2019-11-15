Black Friday: fique atento para não cair em armadilhas

O consumidor brasileiro deve ficar atento às promoções da Black Friday brasileira para não cair em ciladas. Quem tem a intenção de fazer alguma compra durante o dia de descontos, este ano em 29 de novembro, deve ficar atento para não cair nas "pegadinhas" e acabar pagando, até mesmo, mais caro pelos produtos tão desejados. A diretora jurídica do Procon Estadual, Andréa Munhós tem boas dicas para evitar essas armadilhas.Confira algumas: