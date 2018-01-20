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BIOMETRIA

Biometria: primeiro dia de atendimento agendado também com fila

Eleitores chegaram por volta das 5 horas para garantir o atendimento

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 12:14

Publicado em 

20 jan 2018 às 12:14
O prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Vila Velha encerrou na última sexta-feira (19). Mas, neste sábado (20), os eleitores que não foram atendidos até a data limite - mas que portavam senhas para atendimento - amanheceram na Central de Biometria. O atendimento começou às 9 horas, contudo teve eleitor que chegou por volta das 5 horas. 
Paulo Sérgio Rodrigues, 24 anos Crédito: CBN Vitória
Foi o caso de Paulo Sérgio Rodrigues, 24 anos, técnico em panificação. Após deixar para realizar o recadastramento de última hora, ele não conseguiu ser atendido no último dia e decidiu madrugar na fila para garantir um rápido atendimento. Ele alega que diante de viagens que realizou, ao longo dos últimos meses, teve que procurar o recadastramento de última hora.
Biometria - primeiro dia de atendimento agendado também com fila
"Por motivos de viagem e trabalho não consegui vir durante os dias de semana e agora a gente fica com medo de complicar a situação com os documentos", alega. A preocupação de Rodrigues é válida: quem não procurou a Central de Biometria pode ter o título de eleitor cancelado e sofrer sanções decorrentes disso. Sem o recadastramento, o título permanecerá cancelado e, com isso, o eleitor não conseguirá votar nas próximas eleições, além de ficar impossibilitado de assumir cargo público e de se matricular em instituição de ensino, por exemplo.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que foram distribuídas aproximadamente 20 mil senhas para atendimento estendido dos eleitores que buscaram o recadastramento até o último dia. Ao longo da próxima semana, serão 2.500 atendimentos por dia, de 9h às 18 horas. No entanto, ainda é possível regularizar a situação até o dia 9 maio, procurando a Justiça Eleitoral.

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