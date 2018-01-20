O prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Vila Velha encerrou na última sexta-feira (19). Mas, neste sábado (20), os eleitores que não foram atendidos até a data limite - mas que portavam senhas para atendimento - amanheceram na Central de Biometria. O atendimento começou às 9 horas, contudo teve eleitor que chegou por volta das 5 horas.

Paulo Sérgio Rodrigues, 24 anos Crédito: CBN Vitória

Foi o caso de Paulo Sérgio Rodrigues, 24 anos, técnico em panificação. Após deixar para realizar o recadastramento de última hora, ele não conseguiu ser atendido no último dia e decidiu madrugar na fila para garantir um rápido atendimento. Ele alega que diante de viagens que realizou, ao longo dos últimos meses, teve que procurar o recadastramento de última hora.

Your browser does not support the audio element. Biometria - primeiro dia de atendimento agendado também com fila

"Por motivos de viagem e trabalho não consegui vir durante os dias de semana e agora a gente fica com medo de complicar a situação com os documentos", alega. A preocupação de Rodrigues é válida: quem não procurou a Central de Biometria pode ter o título de eleitor cancelado e sofrer sanções decorrentes disso. Sem o recadastramento, o título permanecerá cancelado e, com isso, o eleitor não conseguirá votar nas próximas eleições, além de ficar impossibilitado de assumir cargo público e de se matricular em instituição de ensino, por exemplo.