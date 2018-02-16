Biólogo da prefeitura visita doméstica após suposto ataque de tubarão

Biólogo da prefeitura visita doméstica que relatou suposto ataque de tubarão Crédito: Fernando Madeira

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória visitou na tarde desta sexta-feira (16) a casa da doméstica Rosilda de Souza, que relatou à reportagem da rádio CBN ter sido vítima de um suposto ataque de tubarão. Especialistas ainda não sabem afirmar de que animal é a mordida no pé direito da doméstica.

Rosilda teve um grave ferimento no pé após ser atacada por um animal enquanto limpava peixes, na Praia do Meio, em Vitória, no último domingo. Ela estava sentada em uma pedra com os pés na água, limpando peixes capturados pelo esposo, quando foi atacada. Levada para o Hospital São Lucas, também na Capital, ela foi atendida e precisou levar 35 pontos. Segundo ela, o médico que a atendeu disse que aquele ferimento é característico de mordida de tubarão.

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Após ver pessoalmente a ferida no pé, Flavio Nascimento Coelho, biólogo da Prefeitura de Vitória afirmou que ainda não era possível bater o martelo se a mordida era de um tubarão de pequeno porte ou de uma moreia, espécie de peixes com dentes afiados.

"Existem hipóteses. A questão de você ter o pescado, o sangue na água, vai atrair animais carnívoros, predadores. Você tem vários tipos de peixe, a gente tem uma biodiversidade de peixes, que podem estar suscetíveis a esses estímulos: do sangue, das vísceras, do movimento", explicou.

Flávio ainda fez a ressalva de que, mesmo com a dúvida, não é preciso criar pânico entre os moradores de Vitória. "Não é motivo para alarde né. Estamos em pleno verão, centenas de pessoas. É um caso isolado, pontual", ponderou.