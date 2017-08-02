O recepcionista Alaécio Viguini conta que vai utilizar o Bike VV nos momentos de lazer Crédito: Patrícia Scalzer

Até o final do ano, o município de Vila Velha terá o serviço de compartilhamento de bicicletas. Inicialmente, serão 200 bicicletas distribuídas em 20 estações, localizadas na orla do município, entre a Praia da Costa e Itapoã; na Avenida Champagnat e na Glória. O edital de concorrência foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (02). As empresas interessadas têm o prazo de 45 dias para se manifestar.

Your browser does not support the audio element. Bike Vila Velha começa a funcionar ainda este ano

O Bike Vila Velha, como será chamado, terá um diferencial: em cada estação haverá uma bicicleta dupla, para que pessoas com alguma limitação física possam também andar de bike. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, essa foi uma sugestão dos moradores da cidade, que durante 30 dias puderam opinar sobre o Bike VV no site da prefeitura.

“A pessoa que tem uma deficiência física ou momentânea, dificuldade de locomoção vai poder ser conduzida por alguém. Essa será uma novidade com relação às outras cidades e a empresa vai oferecer esse serviço”, afirmou.

Morador de Itaparica, o recepcionista Alaécio Viguini conta que já utiliza o serviço em Vitória e afirma que será um usuário assíduo também do Bike VV. “Tem muita gente que sai do meu bairro e vai para a Praia da Costa de ônibus, se existisse a bike seria uma boa opção”, disse.

O Bike VV vai funcionar por meio de aplicativo ou sistema semelhante ao estacionamento rotativo. A diária será de R$5,40. Quem optar pelo pagamento mensal vai desembolsar R$ 10,80 e o pagamento anual será de R$ 67,50.