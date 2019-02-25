Ryan Carvalho é frequentador da biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim Crédito: Patrícia Scalzer

A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, Vitória, realiza esta semana mais uma edição da Banca Troca de Livros. Quem gosta de leitura pode renovar os livros sem pagar nada.

O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Ryan Carvalho é frequentador assíduo da biblioteca. Ele conta que já fez duas trocas de livros e pretende continuar fazendo isso na próxima Banca.

“Acredito que aquilo que aprendemos com o livro precisa ser compartilhado com outras pessoas. A partir da troca e do diálogo é que conseguimos evoluir de uma forma crítica. Infelizmente, hoje em dia, os livros são pouco valorizados”, disse.

Your browser does not support the audio element. Biblioteca de Vitória realiza edição de troca de livros

De acordo com o secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, a proposta da banca é incentivar a prática da leitura e facilitar o acesso da população às obras. “Trocando esse livro, o leitor faz com que o exemplar faça uma peregrinação pelas pessoas que se interessam por ele”, contou