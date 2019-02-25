A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, Vitória, realiza esta semana mais uma edição da Banca Troca de Livros. Quem gosta de leitura pode renovar os livros sem pagar nada.
O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Ryan Carvalho é frequentador assíduo da biblioteca. Ele conta que já fez duas trocas de livros e pretende continuar fazendo isso na próxima Banca.
“Acredito que aquilo que aprendemos com o livro precisa ser compartilhado com outras pessoas. A partir da troca e do diálogo é que conseguimos evoluir de uma forma crítica. Infelizmente, hoje em dia, os livros são pouco valorizados”, disse.
Biblioteca de Vitória realiza edição de troca de livros
De acordo com o secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, a proposta da banca é incentivar a prática da leitura e facilitar o acesso da população às obras. “Trocando esse livro, o leitor faz com que o exemplar faça uma peregrinação pelas pessoas que se interessam por ele”, contou
A Banca Troca de Livros começou em 2012. Até 2017 eram quatro edições por ano. Como a experiência foi positiva, há dois anos o evento é realizado todo mês. Essa edição vai até a próxima quinta-feira (28), das 13 horas às 18h30.