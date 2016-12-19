A mineradora Samarco pretende retomar as atividades em Minas Gerais e no Espírito Santo ainda em 2017. A empresa está sem operar desde novembro do ano passado, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no município mineiro, matando 19 pessoas. De acordo com o presidente da Vale, Murilo Ferreira, para que as operações fossem retomadas, a Vale cederia por 10 anos a mina de Timbopeba, região de Mariana, para a Samarco depositar seus rejeitos.

A Vale, juntamente com a BHP Billiton, são proprietárias da Samarco. Segundo Ferreira, as duas acionistas estão empenhadas para retomar as operações da Samarco, porém, para que isso aconteça, a empresa precisa do aval do governo de Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. BHP e vale dão fim a impasse sobre retomada da Samarco

“Uma série de dificuldades que tínhamos no caminho já foram superadas, estamos agora na fase de refinamento. Temos certeza que com esse entendimento que existe hoje entre a BHP e a Vale esse acordo poderá ser atingido e, então, dependeremos basicamente do governo de Minas Gerais, mas que já demonstrou claramente seu interesse na volta da Samarco”, disse.

O presidente da Vale destacou que o principal entrave para que a Samarco volte com suas atividades é a infraestrutura em Mariana, pois, não é possível utilizar as barragens existentes. Com a utilização da estrutura da Vale, essa retomada se torna possível. “Para isso a Vale disponibilizou a mina de Timbopeba, que está em final de vida útil, e poderia ser utilizada como depósito de rejeito numa visão de longo prazo”, afirmou.