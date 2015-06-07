Benzetacil está em falta e com uso restrito em unidades de saúde

O Benzetacil, um dos medicamentos mais receitados por médicos, está em falta e com o uso restrito em Vila Velha. Com o estoque quase no fim, a orientação do Ministério da Saúde, de acordo com o município, é que o serviço municipal de saúde forneça a medicação somente para pacientes com sífilis. Quem precisa dessa penicilina deve procurar o médico e pedir que ele substitua o remédio.No mês passado, o professor de inglês Luiz Fabiani Pombal, 42 anos, que mora em Vila Velha, recebeu a orientação do cardiologista para tomar seis injeções de Benzetacil a cada 21 dias para tratamento de amigdalite de repetição. Luiz já tomou a primeira dose, mas este domingo (7), ao procurar o Pronto-Atendimento da Glória, foi informado que não vai conseguir continuar o tratamento porque o estoque do medicamento está baixo.

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“Já tomei a primeira dose, nesta manhã (domingo) fui ao PA da Glória para tomar a segunda dose mas eles não puderam aplicar e disseram que há pouca medicação no estoque. A prioridade é para grávidas e pessoas com DST”, disse à Rádio CBN Vitória.

O professor de inglês acrescenta que o tratamento dele se chama antibioticoterapia. Luiz precisa tomar as seis doses do medicamento para não adquirir febre reumática. “A profilaxia é para evitar a febre reumática, pois, minha garganta está sempre inflamada, 24 horas por dia, sete dias por semana e isso é muito perigoso”, afirmou.

Luiz Fabiani disse que tentou comprar o medicamento em farmácias, mas o produto também está em falta nas drogarias. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi procurada para saber como está o estoque do medicamento em todo Espírito Santo. Por meio da assessoria de imprensa, a Sesa informou que a compra e estoque do medicamento é de responsabilidade dos municípios.

Orientação ministerial