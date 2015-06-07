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VILA VELHA

Benzetacil está em falta e com uso restrito em unidades de saúde

Pelo protocolo do Governo Federal, a medicação só pode ser ministrada em pacientes com sífilis, segundo o serviço público de saúde

Publicado em 07 de Junho de 2015 às 17:43

Publicado em 

07 jun 2015 às 17:43
O Benzetacil, um dos medicamentos mais receitados por médicos, está em falta e com o uso restrito em Vila Velha. Com o estoque quase no fim, a orientação do Ministério da Saúde, de acordo com o município, é que o serviço municipal de saúde forneça a medicação somente para pacientes com sífilis. Quem precisa dessa penicilina deve procurar o médico e pedir que ele substitua o remédio.No mês passado, o professor de inglês Luiz Fabiani Pombal, 42 anos, que mora em Vila Velha, recebeu a orientação do cardiologista para tomar seis injeções de Benzetacil a cada 21 dias para tratamento de amigdalite de repetição. Luiz já tomou a primeira dose, mas este domingo (7), ao procurar o Pronto-Atendimento da Glória, foi informado que não vai conseguir continuar o tratamento porque o estoque do medicamento está baixo.
Benzetacil está em falta e com uso restrito em unidades de saúde
“Já tomei a primeira dose, nesta manhã (domingo) fui ao PA da Glória para tomar a segunda dose mas eles não puderam aplicar e disseram que há pouca medicação no estoque. A prioridade é para grávidas e pessoas com DST”, disse à Rádio CBN Vitória.
O professor de inglês acrescenta que o tratamento dele se chama antibioticoterapia. Luiz precisa tomar as seis doses do medicamento para não adquirir febre reumática. “A profilaxia é para evitar a febre reumática, pois, minha garganta está sempre inflamada, 24 horas por dia, sete dias por semana e isso é muito perigoso”, afirmou.
Luiz Fabiani disse que tentou comprar o medicamento em farmácias, mas o produto também está em falta nas drogarias. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi procurada para saber como está o estoque do medicamento em todo Espírito Santo. Por meio da assessoria de imprensa, a Sesa informou que a compra e estoque do medicamento é de responsabilidade dos municípios.
Orientação ministerial
Por nota, a Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que a medicação está em falta em todo país e os estoques das unidades de saúde e dos PAs estão sendo regulados pelo Ministério da Saúde.Pelo protocolo do Governo Federal, a medicação só pode ser ministrada em pacientes com sífilis. A Secretaria informa ainda que se o paciente não estiver com esta doença específica, deve voltar ao consultório médico e pedir a troca da medicação. A nota reforça que esta é uma orientação do Ministério da Saúde do Governo Federal.

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