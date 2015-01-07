Para quem está em busca de investir em 2015 em um apartamento novo, que tenha um preço do metro quadrado bem acessível na Grande Vitória, em regiões de médio e alto padrão, é preciso estar atento aos bairros em que o mercado imobiliário segue aquecido. Segundo a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) os locais de destaque no quesito preço são Bento Ferreira e Enseada do Suá, em Vitória, Itaparica, em Vila Velha, e Manguinhos, na Serra.O presidente da Associação, Juarez Soares, explicou que o conceito de imóveis baratos está relacionado a comparações dentro da mesma segmentação socioeconômica considerando o ritmo do mercado e a quantidade de oferta em uma região.

Your browser does not support the audio element. Bento Ferreira em destaque dentre os bairros de médio e alto padrão com melhores ofertas

Ele avalia que na Serra, nos últimos anos houve um período de oferta muito expressiva, inclusive de imóveis prontos, em que houve muitas promoções e unidades a preços muito atrativos. Hoje, isso se reduziu muito, e há uma oferta mais concentrada de apartamentos em construção basicamente na região de Manguinhos. Já em Vitória, segundo Juarez, o mercado está mais equilibrado, pois é possível encontrar imóveis semelhantes em diferentes bairros com pouca diferença de preço. Ele acredita que os preços mais atrativos estão em Bento Ferreira e na Enseada do Suá.

Já em Vila Velha, Itaparica continua sendo em evidência pois sozinha, ela concentra a metade das unidades em construção da cidade, e mais do que o dobro das unidades no município de Vitória.

“Itaparica já foi uma alternativa à Praia da Costa e Itapoã, em termos de preços. Ainda é, mas não mais com aquela diferença que já foi anteriormente. Mas Itaparica é onde se concentra hoje o maior número de unidades em construção no município de Vila Velha, então se consegue preços muito atrativos no bairro, em função desse número de oferta elevado que há no bairro”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Já em Cariacica, o presidente da Ademi ainda considera que há uma oferta pequena, já que apenas 5% dos imóveis em construção no mercado estão no município. Contudo, os preços são os menores da Grande Vitória e não há muita disparidade entre os bairros. Os locais que concentram a maior parte dos empreendimentos são na região de Campo Grande e Alto Lage.

Com a ocupação sendo totalizada nos bairros de alto e médio padrão, Juarez destaca que a chance do consumidor ser o primeiro proprietário de seu imóvel tende a cair.

“O número de ofertas de imóveis em construção no mercado vem caindo ao longo dos últimos três anos. Saímos de praticamente 36 mil unidades para 28 mil. Houve uma queda no número de unidades em produção e um relativo aumento no número percentual de unidades vendidas, que hoje está em torno de 76% de tudo que está em produção, já está comercializado”, acrescentou.