Os Bairros Bento Ferreira e Jardim da Penha, em Vitória, vão ganhar novos locais para comercialização de food trucks. Essa é a promessa da prefeitura para o novo chamamento público que deve ser aberto até o final deste mês. No total são sete locais, sendo quatro só em Bento Ferreira, na Avenida Carlos Moreira Lima. A ampliação deste comércio gastronômico será possível por causa de uma portaria municipal que estabelece regras para a realização desse tipo de serviço na cidade.

Your browser does not support the audio element. Bento Ferreira e Jardim da Penha ganham novas vagas de food truck

Em Jardim da Penha, o local será na Avenida Carlos Orlando de Carvalho e na Avenida Dante Micheline serão dois pontos próximo ao Clube dos Oficiais. Há diversos outros pontos da cidade hoje com locais, como Praça do Cauê, Praça Getúlio Vargas e Parque Moscoso, no Centro, Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi e Rua José Alves, em Goiabeiras.

Hoje existem mais de 50 food trucks cadastrados em Vitória. A prefeitura cobra uma taxa que varia de R$ 50 a R$ 150 pela ocupação do ponto. A rotatividade prevê que o empreendedor fique apenas dois dias no mesmo espaço, em apenas um horário: ou de 7 às 15 horas ou de 16 horas à meia-noite.

Segundo o subsecretário de apoio ao empreendedor de Vitória, Renzo Nogueira, uma outra mudança está relacionada às vagas em ângulo de 45 graus, para estacionar os veículos os quais são vendidos os lanches. Os food trucks só poderão ficar em espaços desse tipo próximo às calçadas, para evitar riscos aos consumidores. “Acaba que utilizam outra vaga para ter acesso ao food truck. Isso gerava insegurança para quem usava o food truck, porque o consumidor ficava ali na via, e tem a questão da ocupação de dois espaços para estar naquela vaga em ângulo” explica.

Caroline Cabrera, de 37 anos, largou o Direito para trabalhar com food trucks e, além de ocupar as vagas em Vitória, também participa de eventos. Para ela é importante ter mais de um food truck em um mesmo espaço, por causa do movimento de clientes. “Na prática a gente verificou que mais carros chamam mais atenção do que um carro isolado e o retorno para os proprietários é maior porque atrai mais público. É uma mudança atual que só foi verificada depois que a gente estava na rua”, salienta.

Para cadastrar um food truck em Vitória é necessário procurar a Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Renda. O novo edital deve ser aberto até o final do mês para cadastrar novos empreendedores.

TODAS AS REGIÕES COM FOOD TRUCK EM VITÓRIA (INCLUINDO AS NOVAS)

- Entorno da Praça João Crisóstomo, na Enseada do Suá;

- Iate Clube (ao lado da praça dos Namorados), na Praia do Canto;

- Avenida Desembargador Alfredo Cabral (próximo à faixa de pedestre), na Praia do Canto;

- Rua Chapot Presvot (próximo ao portão de entrada do Parque Chácara Paraíso e na esquina com a rua Joaquim Lyrio), na Praia do Canto;

- Entorno da Praça do Cauê, em Praia de Santa Helena;

- Avenida Carlos Moreira Lima (esquina com a rua Eng. Fábio Ruschi), em Bento Ferreira;

- Praça Getúlio Vargas, no Centro;

- Entorno do Parque Moscoso, no Centro;

- Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi;

- Praça da rua Ruy Pinto Bandeira, em Jardim Camburi;

- Próximo à praça Philogomiro Lannes, em Jardim da Penha;

- Rua José Alves, em Goiabeiras;

- Avenida Dante Michelini (em frente ao número 1.377), em Jardim da Penha;

- Rua Amélia Tartuci Nader, em Jardim da Penha;

- Avenida Carlos Orlando de Carvalho, em Jardim da Penha;