Benefício concedido por atestado falso gerou rombo de R$ 177 mil no INSS

Um rombo acima de R$ 177 mil no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ocorrido por meio de crime foi descoberto pelas autoridades. Este prejuízo é referente a apenas um benefício proveniente de um atestado médico falso. Um esquema de vendas de atestados médicos falsos foi descoberto pela Polícia Federal no Espírito Santo.

Os documentos, que eram fornecidos por uma clínica médica localizada no bairro Bela Aurora, em Cariacica, sem a necessidade de consultas, eram vendidos a R$ 50,00. Segundo a Polícia Federal, que desarticulou a atuação dos criminosos, em uma operação nesta quinta-feira (26), os atestados eram emitidos de forma aleatória pelo proprietário do estabelecimento, que usava os carimbos dos profissionais que lá atuam.

Your browser does not support the audio element. Esquema de fornecimento de atestados médicos falsos causa prejuízos a órgãos públicos no Espírito Santo

De acordo com as denúncias, além de serem usados para afastamento no trabalho, os atestados eram apresentados à Previdência Social para que benefícios irregulares fossem mantidos. O delegado Federal Alessandro Rodrigues Batista, responsável pela condução das investigações, explicou que as suspeitas sobre a clínica começaram após ter sido identificado, beneficiários que já tinham falecido, mas mesmo assim ainda recebiam salários em seus nomes. “Um benefício estava sendo pago pelo INSS durante quase 30 anos”.

Apenas esse benefício previdenciário causou prejuízo efetivo de R$ 177.615 mil. Se o esquema não fosse desarticulado, o prejuízo poderia ser de R$ 500 mil para os cofres públicos. “Metade foi recebido e a outra metade é a expectativa de vida que a pessoa que tinha acesso ao benefício receberia por mais 20 anos”, explicou o delegado. Os valores eram recebidos pela filha da beneficiária, que tem 50 anos e mora em Cariacica.

Três meses de investigação

As investigações, realizadas em parceria com a Força Tarefa Previdenciária, composta pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e Ministro Público Federal, tiveram início há 90 dias. No último mês, a clínica emitiu 15 atestados médicos falsos. Além do uso para burlar a previdência, esses atestados eram utilizados empresas públicas e privadas.

Servidores públicos de escolas municipais, estaduais e até de prefeituras utilizavam os atestados falsos para justificarem afastamentos ao trabalho. Segundo o delegado, os períodos de afastamento variavam entre um e 14 dias. Ainda não é possível precisar há quanto tempo e qual o total de prejuízo foi causado aos cofres públicos.