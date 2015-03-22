Bebês alimentados com leite materno se tornam adultos mais inteligentes

Essencial para o bebê, o leite materno é rico em substâncias nutritivas, sem contar os anticorpos. Mas os benefícios não param por aí. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revelou uma relação entre o tempo de amamentação das crianças e seus níveis de inteligência na vida adulta. Até a renda e o grau de escolaridade do adulto estão ligados à quantidade de leite materno na infância.A pesquisa acompanhou 3.500 bebês nascidos em 1982 durante mais de 30 anos. Observou-se que, quanto maior o período de amamentação, maior era seu resultado em testes de Q.I. Para o estudo, uma parte das crianças foi amamentada por menos de um mês e outra por mais de um ano. Foi observado ainda que os bebês que mamaram por mais tempo tinham maior chance de ganhar salários maiores e avançar mais no nível de escolaridade.O estudo solidifica a indicação dos pediatras de que o leite materno deve ser fonte única de alimento até o sexto mês de vida do bebê. Após esse período, outros alimentos devem ser introduzidos à dieta, mas somados ao aleitamento, segundo o pediatra Lincon Rohr."Não existe um tempo limite para a amamentação. O que a gente sabe, e esse estudo veio corroborar, é que quanto mais tempo (de amamentação), maior o benefício. Isso desde que a amamentação seja feita de uma forma adequada, tranquila, sem ter uma relação de dependência, principalmente do bebê com a mãe, que isso não atrapalhe os outros aspectos do desenvolvimento da criança. Isso pode se estender a dois anos, dois anos e meio", explicou.O pediatra ainda observa que o aleitamento materno também influência nas relações interpessoais das pessoas, tanto na fase bebê quanto adulta. "Além de prover uma nutrição adequada para o ser humano, ele te ajuda no desenvolvimento das relações interpessoais: do bebê com a mãe, com a família. Os efeitos são a longo prazo: tornam a criança mais calma, equilibrada e tranquila", afirmou.A universitária Munira Trancoso, 22 anos, teve uma gravidez complicada. Durante o processo de gestação, ela descobriu um câncer, o linfoma. Passou por tratamentos de quimioterapia. E quando o pequeno Benito nasceu, ainda precisou frequentar a radioterapia. No primeiro mês de vida do bebê, Munira não produzia leite, apenas o colostro. A alimentação da criança precisou ser realizada por meio de sonda, mas ela não desistiu. "A espera seria que eu não poderia amamentar, porque afetaria as glândulas mamárias e poderia dar algum problema. Essa sonda fez com que as glândulas fossem estimuladas e o leite começou a ser produzido. Depois que as glândulas começaram a produzir leite, foram seis meses de aleitamento exclusivo"Hoje, com 1 anos e 2 meses, Benito ainda mama. A mãe não pensa em parar de dar o peito para o filho e descreve os benefícios que observa no desenvolvimento da criança. "Ele passou a dormir melhor, depois do leite materno. E o desenvolvimento é muito diferente, além do afeto. Por ele andar desde cedo, por ele entender o que a gente passa para ele, ele absorver muito disso, acredito que o leite influenciou sim nesse avanço. Eu não penso em tirar porque amo amamentar e ele também gosta", afirmou.De acordo com os estudos realizados pela Federal de Pelotas, os efeitos do leite materno sobre a inteligência das crianças estaria relacionado ao alto número de ácidos graxos saturados presentes no líquido, uma substância fundamental no desenvolvimento do cérebro.