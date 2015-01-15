Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VITÓRIA

Bebê nasce dentro de viatura da Guarda Municipal

O parto aconteceu nesta quarta-feira e uma prima da mãe, que também é madrinha da criança, ajudou no procedimento

Publicado em 14 de Janeiro de 2015 às 22:12

Publicado em 

14 jan 2015 às 22:12
A pequena Letícia mal chegou ao mundo e já tem muita história para contar. Com 3,7 Kg, ela nasceu dentro de uma viatura da Guarda Municipal na manhã desta quarta (14), em Vitória. A mãe da criança, a cozinheira Lorena Zulmiria dos Santos, de 30 anos, que já é mãe de um menino de cinco anos, saiu do bairro da Glória, em Vila Velha, e estava a caminho da maternidade dentro de um táxi quando a bolsa rompeu, na descida da Terceira Ponte.
Lorena foi transferida para um carro da Guarda que estava estacionado próximo ao local, mas acabou dando à luz dentro da viatura, na entrada da Reta da Penha.
Bebê nasce dentro de viatura da Guarda Municipal de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados