A pequena Letícia mal chegou ao mundo e já tem muita história para contar. Com 3,7 Kg, ela nasceu dentro de uma viatura da Guarda Municipal na manhã desta quarta (14), em Vitória. A mãe da criança, a cozinheira Lorena Zulmiria dos Santos, de 30 anos, que já é mãe de um menino de cinco anos, saiu do bairro da Glória, em Vila Velha, e estava a caminho da maternidade dentro de um táxi quando a bolsa rompeu, na descida da Terceira Ponte.
Lorena foi transferida para um carro da Guarda que estava estacionado próximo ao local, mas acabou dando à luz dentro da viatura, na entrada da Reta da Penha.
Bebê nasce dentro de viatura da Guarda Municipal de Vitória