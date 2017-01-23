O que era para ser o dia mais feliz na vida da dona de casa Ariadna Braga Nascimento, de 24 anos, se transformou em um grande pesadelo. Com 40 semanas de gestação e perdendo sangue, ela deu entrada na Maternidade Pró-Matre, na manhã do último domingo (22). Por volta das 19h, a cesárea foi realizada, mas o bebê, uma menina chamada Alice, já estava sem vida. A família acredita que a morte da recém-nascida foi um erro médico, pois o parto deveria ter sido realizado logo que a paciente deu entrada na maternidade. O hospital garante que prestou toda a assistência adequada e necessária à gestante.

O irmão da gestante, Gedeon Braga, afirma que Ariadna teve uma gravidez tranquila, sem problemas. Ele reclama que mesmo constatando que havia a necessidade de fazer uma cesárea, pois a paciente não tinha dilatação e os batimentos cardíacos da bebê estavam fracos, a médica agendou a cirurgia para o plantão da noite.

Your browser does not support the audio element. Bebê morre durante o parto e família acusa hospital de negligência

“Ela viu a necessidade de fazer a cesárea, mas em um outro plantão, com a médica que iria entrar no lugar dela. Tudo indica que ela não quis fazer a cirurgia da minha irmã, para salvar a vida da minha sobrinha”, disse.

Depois do parto, a família foi informada que o bebê não estava com vida. Segundo Gedeon, a médica que fez a cirurgia falou que a criança teve complicações durante o parto. “Ela alegou que a neném evacuou dentro da bolsa gestacional e se alimentou das fezes, vindo a falecer, o coração também estava batendo muito fraco”, afirmou.

Tristeza

Alice era muito desejada por toda família. Gedeon diz que a irmã dele está inconsolável. “Minha irmã está sem chão, sem mundo, acabada”, contou.

O outro lado

A assessoria de imprensa da Maternidade Pró-Matre informou que o hospital aguarda o resultado da necrópsia, realizada pelo Departamento Médico Legal (DML), que vai determinar a causa da morte. Disse também que não iria entrar em detalhes sobre o caso por causa do sigilo de prontuário.